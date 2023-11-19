Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan, fırtına estirdi!

Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, dur durak bilmediği konser turnesine devam ediyor. Farklı illerde sevenleriyle buluşan süperstar, dün akşam verdiği konserde hafızalardan silinmeyecek bir akşama imza attı.
Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, dur durak bilmediği konser turnesine devam ediyor. Farklı illerde sevenleriyle buluşan süperstar, dün akşam verdiği konserde hafızalardan silinmeyecek bir akşama imza attı.
Muhteşem geçen konserde sahneye son zamanların sevilen gruplarından DKTT'yi davet eden Pekkan, birlikte "Düşünme Hiç" şarkısını düet yaptılar. Süperstar sahnesinde modacısı Burcu Sedef'in özel tasarladığı iki ayrı kostüm giydi. (Doğan SAVAŞ)
KADERLE SAVAŞIRSAN O DA SENİNLE SAVAŞIR!
Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır. Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateş'in olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz. Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır. Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır. Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman) gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Safir, soluksuz izleniyor.
GEZMELERE DEVAM
Yönetmen Hamdi Alkan, eski eşi Canan Hoşgör'den olan küçük kızı Ayşe ile AVM'de görüntülendi. Sömestr tatilini birlikte bol bol vakit geçirerek değerlendirdiğini söyleyen ünlü yönetmen, kızıyla mağazaları turladıktan sonra uzun bir yemek molası verdi.
ÖĞLE MOLASI
Oyuncu Boran Kuzum, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Öğle saatinde tek başına geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, uzun süre alışveriş yaptı.
AİLECE TATİL
Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Nuri ve Tuğba Develi çifti, okulların tatile girmesinin ardından kızları ile soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te aldı. Şehrin bütün sokaklarını karış karış gezen çift, bu anlarını ise sosyal medya hesabından paylaştı.
MİLANO ÇIKARMASI
ATV'NIN reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in İtalya tatili tam gaz devam ediyor. Milano sokaklarının altını üstüne getiren çiftin, paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Çiftin, Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunuyor.
AĞRI DAĞI'NDA 3.200 METREDE KLİP
Türkiye'nin en büyük moda ve müzik etkinliklerini gerçekleştiren iş insanı Hikmet Eraslan, "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle müzik tutkusunu yeni kliplere taşıyor. Doğduğu topraklara olan vefa borcunu her seferinde ifade eden Eraslan, bu kez bölge turizmine katkı sağlamak adına "Ararat Sunset" adına özel bir DJ set hazırladı ve Ağrı Dağı'nda 3.200 metrede klip çekti.
BU TARZ YAĞMUR
Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı ışıltılı mavi süper mini elbisesiyle gündem oldu. Göğüs dekolteli elbisesini deri ceketi ile kombinleyen ünlü ismin cesur tarzına beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncuya, 'Ay ışıltısı', 'Bu güzellik ne?', 'Işıl ışılsın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
AŞKIN OLAYIM
Şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Mersin'in Tarsus ilçesinde sahne aldı. Söylediği şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranlarına teşekkür eden güzel şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sağın, sahne finalinde 'Aşkın Olayım' şarkısını tüm Tarsus-Mersin halkıyla birlikte söyleyerek geceyi sonlandırdı.
SİYAHLAR İÇİNDE
Eyüpspor'un genç ve başarılı kalecisi Berke Özer, geçtiğimiz gün Gayrettepe'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı kaleci, milli aranın ve güzel havanın keyfini çıkarttı.
ALIŞVERİŞ TURU
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. AVM'de Eğlenceli zaman geçiren Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı, daha sonra gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.
DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
İki ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Ayla Çelik, geçtiğimiz gün İstinye'de bir AVM'de bir araya geldi. Yakın arkadaşı Ayla Çelik'e doğum günü sürprizi yapan Demet Akalın, Çelik için pasta kesip yeni yaşını kutladı. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayla Çelik, "Demet'im her sene doğum günümü hatırlar ve kutlar iyi ki hayatımda güzel dostlar var" dedi.