Doğum Türkiye’de olacak! İdo Tatlıses’in sosyetik eşi Yasemin Şefkatli anne olmaya gün sayıyor! İkizlerin isimlerini baba İdo belirlemiş...

Doğum Türkiye'de olacak. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal mi yoksa sezaryen mi olacak o doğumun olduğu gün belli olacak. İdo, benden çok heyecanlı... İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun" dedi.

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