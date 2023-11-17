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Doğum Türkiye'de olacak! İdo Tatlıses’in sosyetik eşi Yasemin Şefkatli anne olmaya gün sayıyor! İkizlerin isimlerini baba İdo belirlemiş...

Anne olmaya gün sayan İdo Tatlıses’in sosyetik eşi Yasemin Şefkatli, doğumun söylenenlerin aksine Türkiye’de olacağını belirtti. Şefkatli, doğacak ikizlerin isimlerini de belirlediklerini dile getirdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Doğum Türkiye’de olacak! İdo Tatlıses’in sosyetik eşi Yasemin Şefkatli anne olmaya gün sayıyor! İkizlerin isimlerini baba İdo belirlemiş...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini iddialarını doğrulamış ve ikiz bebeklerini olacağını duyurmuştu.

Şefkatli, sosyal medyada "Tüp bebek tedavisi mi gördün?" sorusuna, "Tüp bebek tedavisi olmadım. Bebişler tek yumurta ikizi" demişti.

İSİMLER BELLİ!
Heyecanlı bekleyişi süren Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir markanın lansmanına katıldı. Sosyetik isim, özel hayatı ve ikiz bebekleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Erkek ikizlerin doğmasını sabırsızlıkla bekleyen Şefkatli, "Doktorum, doğumun Ocak ayı gibi olacağını söyledi.

Doğum Türkiye'de olacak. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal mi yoksa sezaryen mi olacak o doğumun olduğu gün belli olacak. İdo, benden çok heyecanlı... İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun" dedi.

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