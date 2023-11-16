PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Adriana Lima'nın estetikli hali pes dedirtti! Gören tanıyamadı

Adriana Lima, önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen bir galada boy gösterdi. Güzel model, Fransız askı yöntemiyle yüzünü fazla gerdirince gözleri küçücük kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
Adriana Lima’nın estetikli hali pes dedirtti! Gören tanıyamadı

Geçtiğimiz sene ağustos ayında 3. çocuğunu dünyaya getiren ve kısa süre içinde hamilelik kilolarını veren dünyaca ünlü model Adriana Lima, Los Angeles'ta düzenlenen bir galada görüntülendi. Ünlü model, siyah kırmızı detaylı elbisesini kırmızı topuklu ayakkabıyla tamamladı. Kırmızı rujla göz kamaştıran Lima, yüzüne yaptırdığı estetiğin dozunu kaçırdı. Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdiren 42 yaşındaki modelin gözleri de çekildiği için küçücük kaldı. Lima'nın yeni imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.



43 YAŞINDA ÖĞRENCİ OLDU
Oyuncu Nehir Erdoğan, önceki akşam Etiler'deydi. Yeni imajıyla dikkat çeken oyuncu, geldiği AVM'de içerisinde bir sağa bir sola koşturdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Benim hayatımda her şey yolunda... Bu arada okula başladım. Yüksek lisansımı yapıyorum. Derslere gidiyorum. Daha ne yapayım, bu yaştan sonra okula gidiyorum. Kampüsten çıktım karşıma siz çıktınız'' dedi. (Doğan SAVAŞ)



'ÇOCUK PLANIM YOK'
Hande Subaşı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Köpeğiyle gezintiye çıkan Subaşı, "Bakımı zor mu?" sorusuna, "Sorumluluğunu tamamen alıp, iyi bakıyorsanız her köpeğin bakımı zor. Onlar da bir nevi çocuk gibi oluyor. Kesinlikle çocuk sahibi olmak kadar zor olmadığını düşünüyorum. Çocuk, genç yaşlarda yapılacak ve cesaret edebilecek bir şey gibi... Çevremde çocuğu olan çok arkadaşım var. Çocuk ayrı bir tat" yanıtını verdi. Subaşı, "Sizin bebek düşünceniz var mı?" sorusuna, "Hiç yok! Şu an için değil baya çocuk planım yok" diye cevap verdi.


KIZI OLACAK
Yaklaşık 9 aydır gizemli bir beyefendi ile aşk yaşayan Gonca Vuslateri'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Vuslateri, sosyal medyadaki açıklamasında, "Evet, hamileyim" demişti. Anne olmak için gün sayan oyuncu Gonca Vuslateri'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Hamileliğinin dördüncü ayında olan Vuslateri'nin bir kızı olacağı öğrenildi.


GÜZİDE EVLADININ PEŞİNDE
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir. Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar.

DUVARLARI YIKTI!
VIdeoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır. Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır. Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder. Bu kişiye ulaşmak için uzun bir yol gitmesi gerekse de, yolculuğunda yalnız olmayacaktır.




KEYFİ YERİNDE!
Sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Subaşı, "Reklam çekimleri devam ediyor. Melisa'ya vakit ayırıyorum ve gayet eğlenceli zamanlar geçiriyoruz'' dedi. Fenomen isim, öğle molası verip yemek yedikten sonra kendisini almaya gelen aracı ile AVM'den ayrıldı.



AŞKIN KARESİ!
ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak İtalya'ya uçtu. Paylaşımlarda bulunan Özçivit ve Evcen'in aşk dolu pozlarına beğeni yağdı. Ünlü çift, Milano sokaklarından el ele gezdi.



DUBAİ GÜZELİ!
Yazı yoğun bir tempoda geçiren Derya Uluğ sahneden sahneye koştu. 60 konser veren şarkıcı kafasını dinleyip uzun bir tatil yapamadı. Uluğ sonunda sevgilisi Asil Gök'ü de alarak Dubai'ye gitti. Duabi tatilinden karelerini, 'Be tourist' notuyla sosyal medya üzerinden paylaşan Uluğ'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.




KARADAĞ YOLCUSU
Ünlü model Yağmur Ayaz, hem moda dünyasında hem de akademik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Karadağ'ın güzelliklerine hayran kalan model, Karadağ'dan oturum aldı. Önümüzdeki hafta İzmir'de tam 20 defilede boy gösterecek olan güzel model, yılın yarısını Karadağ'da geçireceğini açıkladı. Defile maratonunun ardından uzun bir yurtdışı turuna çıkma kararı aldığını belirten Ayaz, işlerini tamamen bırakmayacağını ancak azaltarak devam edeceğini açıkladı.



GÖZ KAMAŞTIRDI
Başarılı sporcu Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Bir süre mağazaları gezen ve daha sonra kahve eşliğinde soluklanan Korkmaz, "Reklam çekimleri devam ediyor. Şu sıralar her şey yolunda çalışıyoruz'' dedi. Şık kombini ile dikkat çeken Serap Korkmaz, güzelliği ile de göz kamaştırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı’ndan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Memura borçlanma ile erken emeklilik! Kimler yararlanacak? Genelgede ne diyor? Kimler kapsam dışı?
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su zammına seçim ayarı!
SON DAKİKA