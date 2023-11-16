Adriana Lima’nın estetikli hali pes dedirtti! Gören tanıyamadı

KIZI OLACAK
Yaklaşık 9 aydır gizemli bir beyefendi ile aşk yaşayan Gonca Vuslateri'nin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Vuslateri, sosyal medyadaki açıklamasında, "Evet, hamileyim" demişti. Anne olmak için gün sayan oyuncu Gonca Vuslateri'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Hamileliğinin dördüncü ayında olan Vuslateri'nin bir kızı olacağı öğrenildi.
GÜZİDE EVLADININ PEŞİNDE
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Tarık'ı parmaklıklar ardına gönderecek delilin peşine ayrı ayrı düşen Güzide ve Tarık, bu delili bir başkasının ele geçirdiğinden habersizdir. Güzide'nin posta kutusunun içindekilere ulaşma ihtimaline karşı yeni bir plan devreye sokan Tarık, Güzide'yi büyük bir tehlikeye atar.
DUVARLARI YIKTI!
VIdeoda gördüğü Oylum'un aslında kim olduğunu anlayan Celal, Kahraman ısrar etse de bu sırrı saklamakta oldukça zorlanacaktır. Kahraman ise Oylum'a karşı ördüğü duvarları, Can'ı tehdit eden bir durum sonucunda yıkmak zorunda kalır. Güzide, Eşmeli'de kaybettiği evladı olabilecek başka birini tespit eder. Bu kişiye ulaşmak için uzun bir yol gitmesi gerekse de, yolculuğunda yalnız olmayacaktır.
KEYFİ YERİNDE!
Sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Subaşı, "Reklam çekimleri devam ediyor. Melisa'ya vakit ayırıyorum ve gayet eğlenceli zamanlar geçiriyoruz'' dedi. Fenomen isim, öğle molası verip yemek yedikten sonra kendisini almaya gelen aracı ile AVM'den ayrıldı.
AŞKIN KARESİ!
ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak İtalya'ya uçtu. Paylaşımlarda bulunan Özçivit ve Evcen'in aşk dolu pozlarına beğeni yağdı. Ünlü çift, Milano sokaklarından el ele gezdi.
DUBAİ GÜZELİ!
Yazı yoğun bir tempoda geçiren Derya Uluğ sahneden sahneye koştu. 60 konser veren şarkıcı kafasını dinleyip uzun bir tatil yapamadı. Uluğ sonunda sevgilisi Asil Gök'ü de alarak Dubai'ye gitti. Duabi tatilinden karelerini, 'Be tourist' notuyla sosyal medya üzerinden paylaşan Uluğ'un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.