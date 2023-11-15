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Hatay'ı affetmedi! Deniz Baysal'dan Şahsiyet Meselemiz oyuncularına ateş püskürdü: “Boğazıma yumru oturdu”

Hatay’daki enkazların dekor olarak kullanıldığı ‘Şahsiyet Meselemiz’ adlı filmin oyuncuları, sette pozlar verdi. Deniz Baysal, “Boğazıma yumru oturdu” diyerek tepki gösterdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:05
Hatay’ı affetmedi! Deniz Baysal’dan Şahsiyet Meselemiz oyuncularına ateş püskürdü: “Boğazıma yumru oturdu”

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri konu alan 'Şahsiyet Meselemiz' adlı filmin çekimleri, Hatay'daki enkazların üzerinde tepkilere rağmen devam ediyor.



Dizinin oyuncuların enkazların üzerine kurulan sette poz verdiğini gören Deniz Baysal ise öfkeden deliye döndü. Hatay'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazların dekor olarak kullanıldığı filmin oyuncuları sette verdikleri bir pozu yayınladı.

"NORMAL Mİ BU?"
Verilen pozu gören güzel oyuncu Deniz Baysal, "Boğazıma yumru oturdu. Bende mi sorun var? Normal mi bu?" diyerek öfke kustu. Galasının depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta yapılması planlanan filmin setinde enkazların dekor olarak kullanılması büyük tepki çekti.

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