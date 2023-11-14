Transfere aşk engeli! Yıldız futbolcu her fırsatta aşkını haykırdığı Devrim Özkan’ı hayatının merkezine aldı

Birlikteliklerini bir süre gizleyen daha sonra ise aşklarını gözler önüne seren güzel oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisi doludizgin devam ediyor.
Birlikteliklerini bir süre gizleyen daha sonra ise aşklarını gözler önüne seren güzel oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisi doludizgin devam ediyor.
Geçtiğimiz yıldan itibaren Torreira ile görüşen, ancak birlikteliklerini her defasında yalanlayan ve "Arkadaşız" diyen Özkan, yaz başında yıldız futbolcuyla Miami'de tatile çıkınca, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
SEVGİLİSİNİ DİNLEDİ!
Yaşananların ardından ünlü futbolcu da, güzel oyuncuyla aşk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan sergilemişti. Sezon başında Galatasaray'dan ayrılması beklenen Lucas Torreira, İtalya ve İngiltere'den birçok teklif almıştı. Özellikle Milan'dan aldığı teklif sonrası sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak isteyen futbolcuya, Devrim Özkan engel olmuş.
İddiaya göre, koyu Galatasaray taraftarı olarak bilinen ve her maçı tribünden takip eden Özkan, İtalya'da yaşamak istememiş. Artan iş temposu nedeniyle Türkiye'de kalmak isteyen güzle oyuncu, sevgilisini ikna etmiş.
Yıldız futbolcu her fırsatta Özkan'a olan aşkını haykırıyor.