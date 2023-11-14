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Son 'model' katkı! Tülin Şahin hem doğaya hem de eğitime katkı sağlıyor

Ünlü manken Tülin Şahin, bir platformda eşyalarını paylaşarak eğitim ve sürdürülebilirliğe ilk günkü gibi destek vermeye devam ediyor. Şahin'in paylaştığı ürünler arasında özel tasarım abiye elbiseler, çekimlerde ve sunumlarda sadece birkaç saat kullanılmış kaliteli ve marka ürünler bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Son ’model’ katkı! Tülin Şahin hem doğaya hem de eğitime katkı sağlıyor

Ünlü manken Tülin Şahin, bir platformda eşyalarını paylaşarak eğitim ve sürdürülebilirliğe ilk günkü gibi destek vermeye devam ediyor. Şahin, daha önce de kıyafetlerini bağışlayarak birçok ünlü isme örnek olmuştu. 2018 yılından bu yana eşyalarını paylaşan Şahin, paylaştığı ürünlerin geliriyle şimdiye kadar bin gencin aylık eğitim bursuna denk gelen bütçe oluşmasını sağladı.

BURSLAR, TEDAVİLER...
Aynı zamanda Şahin, yeniden kullanım sayesinde 3 milyon litreden fazla su tasarrufu sağladı. Şahin, şimdiye kadar olan paylaşımlarının geliriyle, genç kızların eğitim bursuna, SMA'lı çocukların tedavisine, deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelere ve çocukların Anıtkabir ziyareti gibi projelere katkıda bulundu.



SOSYAL MEDYACI ARIYOR!
Demet Akalın, Instagram'da bir takipçisinin, "Popun kraliçesi sizsiniz, bu zaten tartışmaya kapalı bir konu... Ama Instagram sayfanıza daha profesyonel fotoğraflar yüklense daha iyi olmaz mı?" sözlerine cevap verdi. Hayranının sözlerini sakinlikle karşılayan Akalın, "Kesinlikle haklısın! Üstüne düşmedik ama şu an araştırıyoruz. Müracaat ederlerse kadrolu olarak birini işe alacağız" dedi.

AŞK FİLMİ GELİYOR!
Cemre Baysel ve İlhan Şen ilk sinema filmleriyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Popüler bir top model olan "Yaz" karakterini canlandıran Baysel ile film yönetmeni "Uzay"a hayat veren Şen'in başrollerini paylaştığı "Aşk Filmi", fırtınalı bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Son dönemde imza attıkları başarılı projelerle adlarını duyuran Baysel ve Şen ilk kez uzun metraj bir film ile 1 Aralık'ta hayranlarının karşısına çıkacak.



'BAZILARININ TADI KAÇABİLİR'
Tescilli güzel Dilara Kırmıt, yazar yönünü tekrar ortaya çıkarıyor. Bir kitap yazmaya başladığını dile getiren Kırmıt, moda dünyasında yaşadıklarını kaleme aldığını ifade etti. Güzel model, "Moda ve modellik dünyasındaki gerçekler ve tecrübelerimi yazıyorum. İfşa etmiyorum ama bazı isimlerin tadı kaçabilir" dedi. Kırmıt'ın kitabı raflarda yerini aldıktan sonra magazin dünyasına da yeni bir bomba düşeceğe benziyor.



BAŞKENT'İ SALLADI!
Konser maratonuna hız kesmeden devam edem imparator, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan gece de mekan Tatlıses hayranlarıyla doldu taştı. En sevilen klasiklerini dinleyicileri için seslendiren müziğin imparatoru yine müzikseverlerin vazgeçilmezi oldu. İmparator, "Buraya geldiniz beni çok ama çok mutlu ettiniz. Mekanda yer kalmamış ilginize ne kadar teşekkür etsem az..." sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.




BOL YILDIZLI AFİŞ!
Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün afişi görücüye çıktı. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin afişinde, ana kadronun yanı sıra birçok ünlü isim de yer aldı. 12 Ocak'da vizyona girmeye hazırlanan film, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.


İŞİN ASLI MUTLULUK
Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış ve rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. İkili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti. 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Enver, eşi Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Oyuncu, paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü.



TARZ KADIN
Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşan başarılı oyuncu, leopar detaylı şık tarzıyla beğeni topladı. Yanına gelen sevenleriyle ayaküstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, daha sonra vale noktasından aracını teslim alıp AVM'den ayrıldı.



'ŞARKI HEDİYE EDİYORUM'
Oğuzhan Koç, önceki akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden Koç, "Şu an ürettiğim bütün şarkıları ışık hızıyla kendim söyleyip hemen paylaşıyorum. Açıkçası şarkılarımı yapıyorum, sevdiğim arkadaşlarıma da hediye ediyorum" diye konuştu.



TİYATRO TUTKUSU!
Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşler, tiyatro oyunları için geldikleri Duru Tiyatro'da objektiflere yansıdı. "Süt Kardeşler" adlı tiyatro oyunlarıyla büyük beğeni toplayan kardeşler, tiyatro sahnelerinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu ve şu anda televizyona dönmek istemediklerini belirtti.




ÖĞLEN MOLASI
Oyuncu Selim Bayraktar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Yakın arkadaşlarıyla burada öğle yemeği yiyip keyifli dakikalar geçiren başarılı oyuncu, oldukça şıktı. Arkadaşlarıyla bir süre sohbet eden Bayraktar, daha sonra AVM'den ayrıldı.



AVRUPA YOLCUSU!
Cemiyet hayatının önde gelen simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Sosyetik güzel, "Gelecek hafta ara tatil için İngiltere ve Fransa'ya gideceğiz onun için biraz alışveriş yapmaya geldim" dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Aras'ın, siyahlar içindeki şık tarzı ise göz kamaştırdı.

KOYU SOHBET!
İbrahim Selim, önceki gün Gayrettepe'deydi. Alışverişe çıkan Selim, eksiklerini giderdi. Bir süre sonra arkadaşlarının yanına geçen Selim, burada keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi. Koyu bir sohbete dala arkadaş grubu, daha sonra oturdukları mekandan ayrıldı.


KURTULUŞ YOLU ARIYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam'ın" yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir. Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Bu sırada Ateş, Cezayir'i dinlemeyerek Erman'ı kaçırır. Amcasına karşılık Amerikalılarla pazarlık yapacaktır. Oysa Cezayir hapiste de boş durmayacak ve kurtuluşunu kendi planlayarak uygulamaya geçecektir.



KAMPA GİRDİ!
Yaz boyunca güneşin ve denizin tadını çıkaran Ece Sükan, yeni sezona sıkı bir detoks kampıyla hazırlandı. Kış öncesi kendini bakıma alan stil ikonu Sükan, Avusturya'nın dünyaca ünlü bir SPA ve sağlıklı yaşam merkezinde 7 gün boyunca kendine özel beslenme ve sağlık programıyla kampa girdi. Sağlıklı beslenip hem bedenen hem de ruhen arınan Sükan, önce buz gibi gölde yüzdü, sonra da havuzu keyif yaptı.



YENİ ŞİİRE BÜYÜK İLGİ
Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, önceki gün fuarda Ömer Kumru'yu ziyaret etti. Gazetecilerle sohbet eden Delen, "Her şey yolunda. Filistin'deki savaş hepimizi derinden etkiledi. Savaşsız bir dünya ve çocuklara dokunulmasın istiyorum. Bunun içinde 'Dokunmayın Çocuklara' adlı bir şiir yazdım" dedi.

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