Son ’model’ katkı! Tülin Şahin hem doğaya hem de eğitime katkı sağlıyor

AŞK FİLMİ GELİYOR!

Cemre Baysel ve İlhan Şen ilk sinema filmleriyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Popüler bir top model olan "Yaz" karakterini canlandıran Baysel ile film yönetmeni "Uzay"a hayat veren Şen'in başrollerini paylaştığı "Aşk Filmi", fırtınalı bir aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Son dönemde imza attıkları başarılı projelerle adlarını duyuran Baysel ve Şen ilk kez uzun metraj bir film ile 1 Aralık'ta hayranlarının karşısına çıkacak.





'BAZILARININ TADI KAÇABİLİR'

Tescilli güzel Dilara Kırmıt, yazar yönünü tekrar ortaya çıkarıyor. Bir kitap yazmaya başladığını dile getiren Kırmıt, moda dünyasında yaşadıklarını kaleme aldığını ifade etti. Güzel model, "Moda ve modellik dünyasındaki gerçekler ve tecrübelerimi yazıyorum. İfşa etmiyorum ama bazı isimlerin tadı kaçabilir" dedi. Kırmıt'ın kitabı raflarda yerini aldıktan sonra magazin dünyasına da yeni bir bomba düşeceğe benziyor.





BAŞKENT'İ SALLADI!

Konser maratonuna hız kesmeden devam edem imparator, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan gece de mekan Tatlıses hayranlarıyla doldu taştı. En sevilen klasiklerini dinleyicileri için seslendiren müziğin imparatoru yine müzikseverlerin vazgeçilmezi oldu. İmparator, "Buraya geldiniz beni çok ama çok mutlu ettiniz. Mekanda yer kalmamış ilginize ne kadar teşekkür etsem az..." sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.







BOL YILDIZLI AFİŞ!

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün afişi görücüye çıktı. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin afişinde, ana kadronun yanı sıra birçok ünlü isim de yer aldı. 12 Ocak'da vizyona girmeye hazırlanan film, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.