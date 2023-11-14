Son ’model’ katkı! Tülin Şahin hem doğaya hem de eğitime katkı sağlıyor

Ünlü manken Tülin Şahin, bir platformda eşyalarını paylaşarak eğitim ve sürdürülebilirliğe ilk günkü gibi destek vermeye devam ediyor. Şahin, daha önce de kıyafetlerini bağışlayarak birçok ünlü isme örnek olmuştu. 2018 yılından bu yana eşyalarını paylaşan Şahin, paylaştığı ürünlerin geliriyle şimdiye kadar bin gencin aylık eğitim bursuna denk gelen bütçe oluşmasını sağladı.
BURSLAR, TEDAVİLER...
Aynı zamanda Şahin, yeniden kullanım sayesinde 3 milyon litreden fazla su tasarrufu sağladı. Şahin, şimdiye kadar olan paylaşımlarının geliriyle, genç kızların eğitim bursuna, SMA'lı çocukların tedavisine, deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelere ve çocukların Anıtkabir ziyareti gibi projelere katkıda bulundu.
SOSYAL MEDYACI ARIYOR!
Demet Akalın, Instagram'da bir takipçisinin, "Popun kraliçesi sizsiniz, bu zaten tartışmaya kapalı bir konu... Ama Instagram sayfanıza daha profesyonel fotoğraflar yüklense daha iyi olmaz mı?" sözlerine cevap verdi. Hayranının sözlerini sakinlikle karşılayan Akalın, "Kesinlikle haklısın! Üstüne düşmedik ama şu an araştırıyoruz. Müracaat ederlerse kadrolu olarak birini işe alacağız" dedi.