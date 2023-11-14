Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı: ‘Sıfırlanıp dönüyorum’

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Instagram'dan Meksika'daki karelerini paylaşan Sam, fotoğraflarının altına şu notu düştü: ""Çok uzaklardan yazıyorum dostlar (11 saat fark) bu sene bir 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim.



Hatta ölüler gününde bir ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. Bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler Günü'ne gitmekti. Bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim."

Makyajla bambaşka biri haline gelen Sam'a, takipçileri beğeni yağdırdı.