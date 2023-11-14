Lüks hayat! Safiye Soyman, saray yavrusu evini gösterdi

Yaptırdığı estetik operasyonlarla yeni görüntüsüyle adından söz ettiren 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Boğaz'a bakan süper lüks eviyle gündeme geldi.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla yeni görüntüsüyle adından söz ettiren 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Boğaz'a bakan süper lüks eviyle gündeme geldi.
YouTube hesabında Boğaz gören evini paylaşan ünlü şarkıcının evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından göz kamaştırıcı olarak yorumlandı. İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan Soyman, yaptığı açıklamada "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Öte yandan Soyman'ın ultra lüks evinin değerinin 100 milyon TL'ye yakın olduğu konuşuluyor.
Soyman'ın evini görenler, "Baya lükse düşkünmüş" yorumları yaptı.