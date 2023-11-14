Lüks hayat! Safiye Soyman, saray yavrusu evini gösterdi

YouTube hesabında Boğaz gören evini paylaşan ünlü şarkıcının evi, sosyal medya kullanıcıları tarafından göz kamaştırıcı olarak yorumlandı. İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan Soyman, yaptığı açıklamada "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum" ifadelerine yer verdi.