Hatta Kuruçeşme'de yakışıklı popçunun yakın arkadaşı Mustafa Özsakallı'nın mekanı Boop'ta çok sık buluşur olmuş bu iki ünlü isim. Birbirlerini Instagram'da da takibe alan Murat Boz ile Gülperi Özdemir'in birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını öğrendim. Yani ne arkadaşlar ne de sevgililermiş. Adını koyamadıkları bir ilişkileri varmış. Benden söylemesi…





KIVANÇ MODASI!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son oynadığı dizideki oyunculuğuyla adeta şov yapıyor. Dizinin her bölümünde ayrı bir özelliğini gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, kıyafetleri ile de çokça konuşuluyor. Yakışıklı oyuncu her bölüm sonrası Google'da en çok aranan isimlerin başında geliyor. Nedeni ise bölümde giydiği kıyafetlerin hangi marka olduğunu ve nerede satıldığını öğrenmek için arama yapıyormuş hayranları. Yani şimdiki gençlerde bir "Kıvanç modası" ruhu başladı diyebiliriz. Tabii bu konudaki başarısının diğer yarısı da eşi Başak Dizer'de diyebilirim…







EDİS'TEN SONRA HADİSE GELİYOR

Edis'in başrolünü üstlendiği 'Alya' adlı filmin ilk fragmanı ve resmi teaser afişi geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Fragmanını izlediğim bilim kurgu, aksiyon türündeki "Alya" filminin oyuncu kadrosunda Edis Görgülü, Jandae Percem, Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir gibi başarılı isimler yer alıyor. Ben Edis'in bu işinde de başarılı olacağına inanıyorum ve en yakın arkadaşlarından olan Hadise'nin de film çekeceğini buradan duyurmak istedim. Güzel şarkıcı da çok yakında setlere çıkacakmış. Şimdilerde senaryosunda değişiklikler yapılan film için Hadise'ye bir de jön partner aranıyormuş. En iyi pop erkek şarkıcılarımızdan Edis'ten sonra en iyi pop kadın sanatçımız Hadise'yi de sinemalarda izleyeceğiz…





TÜRK BÖBREK VAKFI'NDAN ÖZEL BALO…

Türk Böbrek Vakfı; Cumhuriyetin 100. yılını vakıf destekçilerinin katılımı ile düzenlediği balo ile kutladı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve TBV yönetim kurulu üyesi Seval Ermiş'in ev sahipliğinde, Türkan Şerbetçi'nin destekleri ile düzenlenen geceye 350'ye yakın davetli katıldı. Şahan Varan'ın sunumuyla, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan gecede, marşlar, zeybekler, ve büyük şovlar vardı. TRT sanatçısı İsmail Özkan, Fatih Ürek, Canan İmer gibi çok sayıda isim geceye katıldı. Bu geceye tabi en büyük katkıyı da Türkan Şerbetçi verdi. Yaptığı bir çok yardımı gizleyen iş insanlarının başında gelen Türkan hanıma bu anlamlı geceyi destekliği için de ayrıca teşekkür ediyorum. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN