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Alina Boz, Umut Evirgen’in Serenay’ı takip etmesini engelledi! Serenay takibe devam etti

Alina Boz, sevgilisi Umut Evirgen’in Serenay’ı takip etmesini engelledi! Ancak Serenay eski aşkını takibe devam etti! Bu durum "Güzel oyuncu eski aşkını unutmuyor" yorumlarına yol açtı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:02
Alina Boz, Umut Evirgen’in Serenay’ı takip etmesini engelledi! Serenay takibe devam etti

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın oldukça iddialı fotoğrafını beğendi. Evirgen'in evlilik hazırlığı yaptığı oyuncu aşkı Alina Boz "Eli değmiştir" dedi. Ancak bu fırtına öncesi sessizlikti.




Alina tepki gösterince Umut Evirgen beğeniyi sildi. Hatta olaylı bir aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Ancak Serenay, Umut'u unutmadı. Onu takip etmeyi bırakmadı. Bu durum "Güzel oyuncu eski aşkını unutmuyor" yorumlarına yol açtı.



Ancak gözler bir kez daha Alina Boz'un vereceği tepkiye odaklandı. Çünkü Boz'un bu yüzden sevgilisi ile büyük kavga ettiği vurgulandı.

Evirgen ile Boz'un evleneceği söylendi. Ancak o nikah hala gerçekleşmedi!

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