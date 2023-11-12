Yonca Evcimik meslektaşı Simge Sağın’ı öve öve bitiremedi: Erkek olsam kapısında yatar, peşini bırakmazdım

Evcimik verdiği samimi cevaplarla da dikkatleri üzerine çekti. Serhat Tekin 'in, "Son zamanlarda en beğendiğiniz kadın şarkıcı kim?" sorusuna Simge Sağın cevabını veren Yonca Evcimik , "Simge'yi çok beğeniyorum, sesine ve şarkılarına bayılıyorum.





Ayrıca çok güzel bir kadın. Bildiğim kadarıyla bir sevgilisi de yok. Valla ben erkek olsam Simge'nin kapısında yatar, peşini bırakmazdım. O kadar güzel, su gibi bir kadın" şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçı, "Erkek şarkıcılardan en çok kimi beğeniyorsun?" sorusu karşısında ise, "Edis'i dans ettiği için zaten çok beğeniyorum o ayrı ama son zamanlarda benim kahramanım Norm Ender..." ifadelerini kullandı.