Gönlünü Mert Demir’e mi kaptırdı? Aşka vaktim yok diyen Serenay Sarıkaya’nın aşk hayatı hareketlendi...

Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezine giden Sarıkaya, özel hayatı ile ilgili ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.

İçerde yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra çıkışta soruları yanıtlayan Sarıkaya, "Bu aralar iş ev, ev iş dışında hiçbir hayatım yok. Bugün kendime biraz bakım yaptırdım. Bekarlık ve yalnızlık çok güzel. İşlerin yoğunluğundan aşka vakit yok" demişti.