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Gönlünü Mert Demir'e mi kaptırdı? Aşka vaktim yok diyen Serenay Sarıkaya'nın aşk hayatı hareketlendi...

3 gün önce “Aşka vaktim yok” diyen Serenay Sarıkaya’nın şarkıcı Mert Demir’le yakınlaştığı iddia edildi. “Ateşe Düştüm” şarkısını birlikte seslendirdiklerini konuşulan ikili, iddialara göre tanışma aşamasındaymış.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Gönlünü Mert Demir’e mi kaptırdı? Aşka vaktim yok diyen Serenay Sarıkaya’nın aşk hayatı hareketlendi...

Geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir güzellik merkezine giden Sarıkaya, özel hayatı ile ilgili ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.

İçerde yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra çıkışta soruları yanıtlayan Sarıkaya, "Bu aralar iş ev, ev iş dışında hiçbir hayatım yok. Bugün kendime biraz bakım yaptırdım. Bekarlık ve yalnızlık çok güzel. İşlerin yoğunluğundan aşka vakit yok" demişti.

İddialara göre Serenay Sarıkaya, yeni yeni filizlenen ilişkisini müzik dünyasında buldu. Ünlü oyuncu, "Ateşe Düştüm" şarkısıyla adından söz ettiren Mert Demir'le görüşüyor.

Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm"de Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıktı. Seray Kaya'yla ilişkisi biten Demir, Sarıkaya ile "Ateşe Düştüm" şarkısını birlikte seslendirdi. Duygusal şarkı, çifti yakınlaştırdı. İkili, yakın çevrelerine ilişkinin adı konusunda tam yanıt vermiyor, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyor.

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