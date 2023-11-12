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Çamaşır makinesi kullanırken gündem olmuştu! Şeyma Subaşı AVM'de tek başına gezerken yakalandı

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Kasım TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Çamaşır makinesi kullanırken gündem olmuştu! Şeyma Subaşı AVM’de tek başına gezerken yakalandı

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışverişini tamamladıktan sonra yakın dostlarının yanına geçen Subaşı, burada yorgunluk kahvesi içip keyifli dakikalar geçirdi. Neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, daha sonra kendisini almaya gelen aracı ile AVM'den ayrıldı.



DİNLENME ZAMANI!
İbrahim Kutluay ile yaşadığı ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve gündemden düşmeyen Edwina Sponza, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Alışveriş çıkışı vale noktasında bulunan vale şemsiyesinin taşına oturarak arabasını bekleyen Sponza, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Çocuklar için o kadar çok mağaza dolaştım ki alışveriş yorgunuyum. Şu an nasıl çektiğiniz hiç önemli değil" dedi. İbrahim Kutluay'la yaşadığı sorunlu ilişkisi hakkında sorulan sorulara ise ünlü isim, "Sadece çocukların alışverişi için buradayım" diyerek AVM'den ayrıldı.

GÖZ KAMAŞTIRDI
Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Buse Arslan Şensoy, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları gezip alışveriş yapan başarılı oyuncu, daha sonra toplantı yapmak için meydan katında bulunan bir restorana geçti. Toplantı sonrası muhabirlere poz veren güzel oyuncu, tarzı ve şıklığı ile göz kamaştırdı.



50 MİLYON SEVİNCİ
Avatar' lakabıyla tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Başarılı sporcu, "Şu sıralar sosyal medyada ailecek çektiğimiz videolar aşırı ilgi görüyor ve olumlu geri dönüşler alıyoruz bu da bizi ailecek çok memnun ediyor. Hatta son videomuz ise 50 milyon izlendi" dedi.



EKSİKLERİ GİDERDİ
Güzel şarkıcı Bengü, önceki gün objektiflere takıldı. Tarzı ve telaşlı tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, neredeyse AVM'deki bütün mağazaları dolaştı. Bengü, "Konser programımız çok yoğun. İnanın hiç zamanım kalmıyor. Ya sahnedeyim, ya ailemleyim. Eksiklerimiz vardı onları tamamlamak için bugünü ayırdım" dedi.



YOĞUN İLGİ
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yazdan kalma havanın tadını çıkaran Koçyiğit, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yanına gelen sevenleri fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girerken usta oyuncu, sempatik ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Hülya Koçyiğit'in, kiremit renkli şık takımı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.



ÜNLÜ ÇİFT GECELERDE!
Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya geçtiğimiz gün Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Aceleci halleriyle dikkat çeken çift, "Her şey çok güzel gidiyor. Çıkışta uzun uzun konuşalım" diyerek mekandan içeri girdi. Mutlu oldukları gözüken Özyıldız ve Çetinkaya, bir hayli keyifliydi. (Doğan SAVAŞ)



HERKES MUTLU
Özgür Aras, Harbiye'deki yeni kulübü 'EV'de İrem Derici'nin 15 Kasım çarşamba akşamı parti vereceğini duyurunca sosyal medyada gözler Lerzan Mutlu'ya döndü.

Zira Derici'nin bir dönem alt komşusu olan Mutlu. sık sık üst kattan gelen gürültüden şikayetçi oluyordu. Derici bu esprilere partinin kendi evinde değil, bir kulüpte olacağının altını çizerek cevap verdi. Mutlu'yu da davet etti.



ÇARLİ'DEN TOKAT YEDİM!
A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konukları ünlü oyuncular İlker Aksum ve Özge Özacar'dı. 1999 yılında Çarli adlı dizide rol alan Aksum, yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: "Bir şempanzeyle çalışmak çok zordu. Eğer sıkılırsa hemen tırnaklarını çıkarıyordu. Hatta bilek güreşi yaptığımız bir sahne vardı. O sahnenin çekimi biraz uzayınca hafif ses çıkarmaya başladı, ben tam keselim diyecekken çeneme bir tokat attı. Orada bayılmıştım." Özge Özacar, meslek hayatına gazetecilik yaparak başladığını anlattı. Ancak içindeki oyunculuk aşkını keyfeden Özacar, daha sonra ekrana adım attı. Özacar, "Gazetecilikteki araştırma duygusu, oyunculukta beni çok geliştirdi" dedi.



MUHTEŞEM GALA
"Vatıkan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" filminin galası, önceki akşam Mecidiyeköy'de bir AVM'de yapıldı. Galada oyuncular Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Salih Kalyon ve Tuna Orhan hazır bulundu. Soruları yanıtlayan oyuncular, "İki güzel insanın aşk hikayesini anlatan bir film hazırladık. Umarım beğenirsiniz" diyerek salondaki yerlerini aldı.



MERAK UYANDIRAN AFİŞ
Edis'in başrolünü üstlendiği 'Alya' adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Jandae Percem'in oturduğu bilim kurgu, aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Edis Görgülü, Jandae Percem, Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir gibi isimler yer alıyor. New York ve İstanbul'da çekimleri gerçekleşen filmin fragmanına "Hollywood filmlerini aratmıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.



ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Merve Boluğur, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, "Herkes gibi alışverişe geldim biraz kendime vakit ayırıyorum"dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra kendi aracıyla AVM'den ayrıldı.

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