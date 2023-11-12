Çamaşır makinesi kullanırken gündem olmuştu! Şeyma Subaşı AVM’de tek başına gezerken yakalandı

Zira Derici'nin bir dönem alt komşusu olan Mutlu. sık sık üst kattan gelen gürültüden şikayetçi oluyordu. Derici bu esprilere partinin kendi evinde değil, bir kulüpte olacağının altını çizerek cevap verdi. Mutlu'yu da davet etti.
ÇARLİ'DEN TOKAT YEDİM!
A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konukları ünlü oyuncular İlker Aksum ve Özge Özacar'dı. 1999 yılında Çarli adlı dizide rol alan Aksum, yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: "Bir şempanzeyle çalışmak çok zordu. Eğer sıkılırsa hemen tırnaklarını çıkarıyordu. Hatta bilek güreşi yaptığımız bir sahne vardı. O sahnenin çekimi biraz uzayınca hafif ses çıkarmaya başladı, ben tam keselim diyecekken çeneme bir tokat attı. Orada bayılmıştım." Özge Özacar, meslek hayatına gazetecilik yaparak başladığını anlattı. Ancak içindeki oyunculuk aşkını keyfeden Özacar, daha sonra ekrana adım attı. Özacar, "Gazetecilikteki araştırma duygusu, oyunculukta beni çok geliştirdi" dedi.
MUHTEŞEM GALA
"Vatıkan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" filminin galası, önceki akşam Mecidiyeköy'de bir AVM'de yapıldı. Galada oyuncular Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Salih Kalyon ve Tuna Orhan hazır bulundu. Soruları yanıtlayan oyuncular, "İki güzel insanın aşk hikayesini anlatan bir film hazırladık. Umarım beğenirsiniz" diyerek salondaki yerlerini aldı.
MERAK UYANDIRAN AFİŞ
Edis'in başrolünü üstlendiği 'Alya' adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Jandae Percem'in oturduğu bilim kurgu, aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Edis Görgülü, Jandae Percem, Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir gibi isimler yer alıyor. New York ve İstanbul'da çekimleri gerçekleşen filmin fragmanına "Hollywood filmlerini aratmıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Merve Boluğur, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, "Herkes gibi alışverişe geldim biraz kendime vakit ayırıyorum"dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra kendi aracıyla AVM'den ayrıldı.