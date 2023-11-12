Çamaşır makinesi kullanırken gündem olmuştu! Şeyma Subaşı AVM’de tek başına gezerken yakalandı

Zira Derici'nin bir dönem alt komşusu olan Mutlu. sık sık üst kattan gelen gürültüden şikayetçi oluyordu. Derici bu esprilere partinin kendi evinde değil, bir kulüpte olacağının altını çizerek cevap verdi. Mutlu'yu da davet etti.





ÇARLİ'DEN TOKAT YEDİM!

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konukları ünlü oyuncular İlker Aksum ve Özge Özacar'dı. 1999 yılında Çarli adlı dizide rol alan Aksum, yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: "Bir şempanzeyle çalışmak çok zordu. Eğer sıkılırsa hemen tırnaklarını çıkarıyordu. Hatta bilek güreşi yaptığımız bir sahne vardı. O sahnenin çekimi biraz uzayınca hafif ses çıkarmaya başladı, ben tam keselim diyecekken çeneme bir tokat attı. Orada bayılmıştım." Özge Özacar, meslek hayatına gazetecilik yaparak başladığını anlattı. Ancak içindeki oyunculuk aşkını keyfeden Özacar, daha sonra ekrana adım attı. Özacar, "Gazetecilikteki araştırma duygusu, oyunculukta beni çok geliştirdi" dedi.