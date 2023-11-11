Sürpriz proje! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Ronaldo ile bir projede yer alacak

ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit , ününe ün katmaya devam ediyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve özellikle Orta Doğu'da oldukça tanınan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan 'da yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir araya gelmişti.





Konuyla ilgili Özçivit, "Evet, bir araya geldik. Tekrardan bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çok bir şey bahsetmek doğru olmaz. Projeden bahsedemiyorum o yüzden" dedi. İkilinin nasıl bir projede yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.