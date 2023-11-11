Sürpriz proje! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Ronaldo ile bir projede yer alacak

ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, ününe ün katmaya devam ediyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve özellikle Orta Doğu'da oldukça tanınan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'da yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir araya gelmişti.
Ronaldo ile çekilen fotoğrafını, "Büyük hayranıyım" notuyla yayınlayan Özçivit'in fotoğrafı yoğun ilgi görmüştü. Burak Özçivit, önceki akşam oyuncu Berk Erçer'in Kuruçeşme'deki doğum günü partisine katıldı. Mekandan ayrılırken gazetecilerin sorularına yanıt veren Özçivit, Cristiano Ronaldo ile bir araya gelmesi hakkında konuştu.
Konuyla ilgili Özçivit, "Evet, bir araya geldik. Tekrardan bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çok bir şey bahsetmek doğru olmaz. Projeden bahsedemiyorum o yüzden" dedi. İkilinin nasıl bir projede yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.