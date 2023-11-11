Pınar Altuğ’dan samimi açıklamalar: Popüler olmak başarı getirmez

Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'deki bir tırnakçıdan çıkarken görüntülendi. Sorulara yanıt veren Altuğ, "Kişisel bakımıma para harcıyorum. Biz 14 senedir Kocaeli tarafında oturuyoruz. Sabah çekimim vardı mesela eve gitmek ayrı bir dert...





Oradan bir daha bu tarafa gelmek ayrı dert. Zor ama alıştık" dedi. Kızı Su ile ilgili de konuşan Altuğ, "Su tam benim istediğim gibi bir kız oldu. Meslek konusunda henüz karar vermedi. Daha küçük yaştayken biz onunla reklam filminde oynadık. Bence oyunculuğa yeteneği de var. Babasının mimiklerini almış" şeklinde konuştu.