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Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar: Popüler olmak başarı getirmez

Pınar Altuğ, sosyal medyanın son zamanlarda ortaya çıkardığı ünlü isimler hakkında konuştu. Takipçi sayısına göre yapımcıların rol verdiğini söyleyen ve düşüncelerini dile getiren Altuğ, “Her popüler oyuncu başarılı değildir” dedi...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Pınar Altuğ’dan samimi açıklamalar: Popüler olmak başarı getirmez

Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'deki bir tırnakçıdan çıkarken görüntülendi. Sorulara yanıt veren Altuğ, "Kişisel bakımıma para harcıyorum. Biz 14 senedir Kocaeli tarafında oturuyoruz. Sabah çekimim vardı mesela eve gitmek ayrı bir dert...



Oradan bir daha bu tarafa gelmek ayrı dert. Zor ama alıştık" dedi. Kızı Su ile ilgili de konuşan Altuğ, "Su tam benim istediğim gibi bir kız oldu. Meslek konusunda henüz karar vermedi. Daha küçük yaştayken biz onunla reklam filminde oynadık. Bence oyunculuğa yeteneği de var. Babasının mimiklerini almış" şeklinde konuştu.

"ÜNLÜ OLMAK BAŞKA"
Sosyal medyanın son zamanda birçok ismi ön plana çıkarması hakkında da konuşan Altuğ, "Oyunculuk yapmak çok başka, ünlü olmak çok başka... Takipçi sayısına göre oyuncu seçme olayı var mesela... Ben sonucunda çıkan işlere bakarım. Her popüler oyuncu bence başarılı değildir. İş disiplini çok önemli bu sektörde. Oyunculuk ekip işi biraz da..." ifadelerini kullandı.


Gazetecileri kırmayarak terlikleriyle dışarı çıkan güzel oyuncu, havaların soğumasına aldırış etmedi.

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