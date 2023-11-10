Ünlü sunucu Ece Erken’den eski eşi Serkan Uçar’a gönderme: Oğluma bıraktıklarıma çökecek var

Bir dönemin en ünlü sunucularından Ece Erken, 2014'te Serkan Uçar'la hayatını birleştirmiş, Nisan 2015'te Eymen ismini verdikleri oğlunun doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Aynı yıl boşanan Erken, velayeti kendisinde olan çocuğuna yıllardır kendisinin baktığını açıklamıştı. "Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım" diyen ünlü isim, sosyal medya hesabından eski eşine tepki gösterdi.

"ÇÖKERLER"

Oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile 2015 yılında boşanan ve eski eşiyle sık sık sorun yaşayan Ece Erken, eski manken Demet Şener'in katıldığı bir yayında sarf ettiği sözlerini alıntılayarak göndermede bulundu.