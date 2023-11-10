Ünlü oyuncu Şükran Ovalı’dan iddialı pozlar! Sosyal medyada gündem oldu

Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Şükran Ovalı , sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Giydiği kıyafetle dikkat çeken Ovalı'nın iddialı tarzı sosyal medya takipçilerini ikiye böldü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç yakışmadı. Siz usturuplu kıyafetlerin güzel kadınısınız" yorumunda bulundu.

"TERLETMESİN"

Ovala'nın bir başka sosyal medya kullanıcısının, "Yünlü don terletmesin sonra" yorumuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. Ovalı, yoruma "Yok tam tersi korur kollar" şeklinde yanıt verdi. Ünlü oyuncunun takipçisine verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu.

Bazıları ise, "Size mi soracak ne giyeceğini? Kocası karışmıyor size ne oluyor?" yorumunda bulundu. Güzel oyuncu yapılan bu yorumu da beğendi.