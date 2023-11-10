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Şevval Şahin'den ayrılan iş insanı Murat Kazancıoğlu yine Burcu Özberk'e koştu

Şevval Şahin’den ayrılan iş insanı Murat Kazancıoğlu, soluğu Burcu Özberk’in yanında aldı. Bayern Münih-Galatasaray maçını izlemek için Almanya’ya giden ikili, yine kafaları karıştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Şevval Şahin’den ayrılan iş insanı Murat Kazancıoğlu yine Burcu Özberk’e koştu

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Şevval Şahin'le Bali'ye tatile giden Murat Kazancıoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı güzel mankenle İstanbul'a döner dönmez ayrılmıştı.

İkili, sosyal medyadan birbirini takibi bırakmış ve birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırmıştı. Daha önce birkaç kez ayrılıp barışan çift için, 'bu kez bağları tamamen kopardılar" yorumu yapılmıştı.

ALMANYA'YA GİTTİLER!
Yaşananların ardından Şevval Şahin, yakın arkadaşlarıyla sık sık görüşerek ayrılığın acısını unutmayı çalışıyordu. Kazancıoğlu ise adının geçmişte aşk iddialarına karıştığı Burcu Özberk'le bir araya geldi.

Geçtiğimiz sene Şahin'le kısa bir ayrılık dönemi yaşayan Kazancıoğlu, Özberk'le gecelerde boy göstermişti. Güzel mankenle birlikte olduğu dönemde Özberk ile hiç görüşmeyen Kazancıoğlu, ayrılığın ardından Özberk'le birlikte Almanya'ya gitti.

Soluğu Münih'te alan ikili, Bayern Münih – Galatasaray maçını birlikte izledi. İkili, arasındaki aşk dedikoduları da tekrar yükseldi.

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