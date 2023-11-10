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Kuruluş Osman reytinglerde yine zirvede! En çok izlenen dizi oldu

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle reytinglerde açık ara zirvede yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Kuruluş Osman reytinglerde yine zirvede! En çok izlenen dizi oldu

Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,12 reyting ve %19,98 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,56 reyting ve %19,50 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise %5,73 reyting ve %16,12 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.



'SÖĞÜT BANA EMANET'
Dizinin son bölümünde Üstat Gera'nın adamları, Söğüt'e baskın verdi. Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun Söğüt'ü savundu. Bala Hatun, "Söğüt bana emanettir oğlum! Söğüt'ü yakmaya kalkan kim varsa küllerini savurduk!" diyerek Haçlılarla savaştı.

TRANSPARAN ŞOV
Ömür Gedik önceki akşam Şişli'de sahne aldı. Gedik, derin göğüs dekolteli taşlarla kaplanmış transparan bir kıyafetle sahneye çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran sanatçı, "Sahne cesurların yeridir" sözleriyle iddiasını dile getirdi. Güzel şarkıcı, "Sahnede canlı performans kadar değerli ve önemli olan bir başka şey de görsel güzellik" dedi.



ARABESKE DOYURDU!
Kıbrıs Girne'de açılışını yapan bir mekanda sahne alan Derya Bedavacı, Kıbrıslılar'ı arabeske doyurdu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bedavacı, "Kıbrıs'a konsere çok geldim ama hep oteldi. Böyle kaliteli ve nezih mekanların daha fazla artmasını istiyorum. İlk defa böyle bir mekanda Kıbrıs dinleyicisi ile buluşuyorum" dedi.

PROJE YOLDA
Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, "Bol aksiyonlu yeni bir projemiz var. Hatta buraya gelmeden önce poligonda atış çalışmaları yapıyordum, güzel bir proje ile geliyoruz'' dedi.



YOĞUN İLGİ
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de ilk durakları dünyaca ünlü markaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu çift, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı. Sonrasında bir mekanda yemek yiyen Özçivit ailesinin oldukça neşeli ve keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. yoğun bir ilgiye maruz kalan çift, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.



AİLECEK ALIŞVERİŞ
Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, geçtiğimiz gün küçük kızları Luna ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Güleryüz ailesi, çocukları için alışveriş yaptı. Keyifli bir gün geçiren çiftin kızları Luna'nın da sevimli halleri dikkatlerden kaçmadı. Anne ve babasının elini hiç bırakmayan Luna, AVM'ye gelenlerin de meraklı bakışlarını üzerine çekti.

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