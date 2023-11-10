Kuruluş Osman reytinglerde yine zirvede! En çok izlenen dizi oldu

Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,12 reyting ve %19,98 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,56 reyting ve %19,50 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise %5,73 reyting ve %16,12 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
'SÖĞÜT BANA EMANET'
Dizinin son bölümünde Üstat Gera'nın adamları, Söğüt'e baskın verdi. Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun Söğüt'ü savundu. Bala Hatun, "Söğüt bana emanettir oğlum! Söğüt'ü yakmaya kalkan kim varsa küllerini savurduk!" diyerek Haçlılarla savaştı.
TRANSPARAN ŞOV
Ömür Gedik önceki akşam Şişli'de sahne aldı. Gedik, derin göğüs dekolteli taşlarla kaplanmış transparan bir kıyafetle sahneye çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran sanatçı, "Sahne cesurların yeridir" sözleriyle iddiasını dile getirdi. Güzel şarkıcı, "Sahnede canlı performans kadar değerli ve önemli olan bir başka şey de görsel güzellik" dedi.
ARABESKE DOYURDU!
Kıbrıs Girne'de açılışını yapan bir mekanda sahne alan Derya Bedavacı, Kıbrıslılar'ı arabeske doyurdu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bedavacı, "Kıbrıs'a konsere çok geldim ama hep oteldi. Böyle kaliteli ve nezih mekanların daha fazla artmasını istiyorum. İlk defa böyle bir mekanda Kıbrıs dinleyicisi ile buluşuyorum" dedi.