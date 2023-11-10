Kuruluş Osman reytinglerde yine zirvede! En çok izlenen dizi oldu

Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,12 reyting ve %19,98 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,56 reyting ve %19,50 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise %5,73 reyting ve %16,12 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.





'SÖĞÜT BANA EMANET'

Dizinin son bölümünde Üstat Gera'nın adamları, Söğüt'e baskın verdi. Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun Söğüt'ü savundu. Bala Hatun, "Söğüt bana emanettir oğlum! Söğüt'ü yakmaya kalkan kim varsa küllerini savurduk!" diyerek Haçlılarla savaştı.