Eşofmanla yakalanan Burcu Esmersoy: Sosyal medya ayrı bir yer







SAHNEDE YILDIZ EVDE BİR ANNE

Sahnelerin başarılı isimlerinden olan Bengü, önceki gün çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte görüntülendi. Başarılı şarkıcı, çocukları ile birlikte eğlence merkezine giderek keyifli zaman geçirdiler. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Bengü, " Yeni şarkılar ve konserlerimiz devam ediyor. Biraz yoğun tempoda çalışıyoruz, ancak ailemle zaman geçirerek yoğun temponun yorgunluğunu atıyorum" dedi...







PROJE SAÇI

Seray Kaya, önceki gece bir mekan çıkışında görüntülendi. Kaya, "Arkadaşımın doğum günüydü. Güzel bir akşam geçirdik. Şimdi evimize gidiyoruz" dedi. Geçtiğimiz aylarda saçlarını kısa bir şekilde kestiren oyuncu, muhabirlerin "Seray Hanım, saçlarınız kısaydı. Ek mi yaptırdınız? Pişman mı oldunuz?" sorusuna, "Pişman olmadım ya. Bir proje için kısa denedik. Başka bir proje için de uzatmak zorunda kaldım işim gereği o yüzden böyle yaptım şimdi" dedi.





LONDRA'DA SELİN RÜZGARI

Ünlü Amerikalı yönetmen Peter Joseph imzalı Inter Reflections filminin sevilen oyuncusu Selin Uzal, Londra Film Festivali'nin kırmızı halısındaydı. Doğal güzelliği, sade şıklığı ve zahmetsiz zerafetiyle tüm ışıkları üzerine çeken yetenekli oyuncu, Londra'da yarı zamanlı yaşamaya başlayan sanatçılar içersinde. İngiltere ve Amerika menşeli iki projenin haberini duyurmayı heyecanla bekleyen Uzal, geçtiğimiz yaz aylarını Los Angeles'ta geçirmişti. "Küçüklüğümden beri hep uluslararası bir kariyerim olmasını hayal ettim" dedi.







SİNSİ PLANLAR DEVREDE

Sevilen dizinin bu bölümünde; Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır. Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur. Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır. Tarık işlediği cinayeti beklenmedik bir isme anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalır. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu istediği sonuca tahmininden de hızlı götürecektir.





100. YILA ÖZEL BALO

Türk Böbrek Vakfı; Cumhuriyet'in 100. yılını vakıf destekçilerinin katılımı ile düzenlediği balo ile kutladı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve TBV yönetim kurulu üyesi Seval Ermiş'in ev sahipliğinde, Türkan Şerbetçi'nin destekleri ile düzenlenen geceye 350'ye yakın davetli katıldı. Şahan Varan'ın sunumuyla, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan gecede, sahnelenen zeybek performansı davetlilerin coşkusunu doruğa çıkardı.