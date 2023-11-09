Eşofmanla yakalanan Burcu Esmersoy: Sosyal medya ayrı bir yer

Son günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün bir AVM çıkışı görüntülendi.
Son günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün bir AVM çıkışı görüntülendi.
Sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren Esmersoy, "Sosyal medya ayrı bir yer herkes orada en güzel hallerini paylaşıyor. Ben de öyle yapıyorum. Şu an ise bir iş toplantısından çıktım, gördüğünüz gibiyim arkadaşlar" dedi. İş toplantısına eşofmanla giden Esmersoy objektiflere böyle poz verdi...
SEZONUNU KAPATTI
Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" konserleri Kasım serisinin son konseri için önceki gece yeniden sahnedeydi. Ünlü sanatçı "Nasıl Seveceğim" adlı şarkısını söylemeden önce sevgilisine evlilik teklif etmek isteyen Mehmet adlı gencin duygularına da tercüman oldu: Gerçekten nasıl seveceğini bilenler de çıkıyor. Var 1-2 deli. Aşık oluyorlar, bizim konserimizde tanışıyorlar. Mehmet, Dilara'ya şimdi kalabalık önünde sormak istiyor. Ama ben soruyorum onun yerine, emin misin Dilara? Aşık çiftlerin yolu açık olurmuş. Sizin yolunuzu da hep birlikte göreceğiz.
SAHNEDE YILDIZ EVDE BİR ANNE
Sahnelerin başarılı isimlerinden olan Bengü, önceki gün çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte görüntülendi. Başarılı şarkıcı, çocukları ile birlikte eğlence merkezine giderek keyifli zaman geçirdiler. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Bengü, " Yeni şarkılar ve konserlerimiz devam ediyor. Biraz yoğun tempoda çalışıyoruz, ancak ailemle zaman geçirerek yoğun temponun yorgunluğunu atıyorum" dedi...
PROJE SAÇI
Seray Kaya, önceki gece bir mekan çıkışında görüntülendi. Kaya, "Arkadaşımın doğum günüydü. Güzel bir akşam geçirdik. Şimdi evimize gidiyoruz" dedi. Geçtiğimiz aylarda saçlarını kısa bir şekilde kestiren oyuncu, muhabirlerin "Seray Hanım, saçlarınız kısaydı. Ek mi yaptırdınız? Pişman mı oldunuz?" sorusuna, "Pişman olmadım ya. Bir proje için kısa denedik. Başka bir proje için de uzatmak zorunda kaldım işim gereği o yüzden böyle yaptım şimdi" dedi.
LONDRA'DA SELİN RÜZGARI
Ünlü Amerikalı yönetmen Peter Joseph imzalı Inter Reflections filminin sevilen oyuncusu Selin Uzal, Londra Film Festivali'nin kırmızı halısındaydı. Doğal güzelliği, sade şıklığı ve zahmetsiz zerafetiyle tüm ışıkları üzerine çeken yetenekli oyuncu, Londra'da yarı zamanlı yaşamaya başlayan sanatçılar içersinde. İngiltere ve Amerika menşeli iki projenin haberini duyurmayı heyecanla bekleyen Uzal, geçtiğimiz yaz aylarını Los Angeles'ta geçirmişti. "Küçüklüğümden beri hep uluslararası bir kariyerim olmasını hayal ettim" dedi.
SİNSİ PLANLAR DEVREDE
Sevilen dizinin bu bölümünde; Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır. Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur. Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır. Tarık işlediği cinayeti beklenmedik bir isme anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalır. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu istediği sonuca tahmininden de hızlı götürecektir.
100. YILA ÖZEL BALO
Türk Böbrek Vakfı; Cumhuriyet'in 100. yılını vakıf destekçilerinin katılımı ile düzenlediği balo ile kutladı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve TBV yönetim kurulu üyesi Seval Ermiş'in ev sahipliğinde, Türkan Şerbetçi'nin destekleri ile düzenlenen geceye 350'ye yakın davetli katıldı. Şahan Varan'ın sunumuyla, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan gecede, sahnelenen zeybek performansı davetlilerin coşkusunu doruğa çıkardı.
YİNE İDDİALI GELİYOR
Nisan ayında yayımladığı albümü "23" ile dikkatleri üzerine çeken Anıl Piyancı, çalışmalarına hiç ara vermedi. Set ile birlikte "Palm Trap" EP'sini sevenleriyle buluşturmuştu. "Bana Cevap Ver" ve "Gözümün Feri Yok" ile de büyük ilgi gören sanatçı, yine iddialı bir şarkıyla dinleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni şarkısı "Bi Çare Yok Mu?" 10 Kasım'da tüm dijital platformlarda yerini alacak.
YENİ İMAJİ
Okan Bayülgen, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yanında sevgilisi ile mekandan ayrılan Bayülgen, "İyiyiz tatlım. Her şey yolunda. 10 küsür senedir beraberiz. İyi gidiyoruz" dedi. Bayülgen'in saç stilini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
TEOMAN' GİBİYİM'
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün görüntülendi. İlginç bir açıklamalarda bulunan Boluğur, "Şarkıcı Teoman gibiyim" diyerek kafaları karıştırdı. Muhabirlerin "Neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Merve Boluğur, "Teoman gibiyim işte boş boş dolaşıyorum" diyerek uzaklaştı.
DÜĞÜN TELAŞI!
Son zamanların parlayan ismi Gülsim Ali, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Gülsim hanım, muhabirlerin kendisi ile alakalı soruları şöyle yanıtladı: Proje bitti şimdi yeni projeler okuyorum. Bol dinlenme fırsatı da buldum. Bugün de yakın bir arkadaşımın düğünü için kıyafet bakmaya geldim...
AYÇA'NIN HAYALI!
Ünlü oyuncu Ayça Varlıer ve erkek arkadaşı Serhan Aydemir, hafta sonunu New York eyaletindeki Harriman State Park'taki Seven Lakes bölgesinde motosikletle gezerek geçirdi. Göl kenarında kahve molası verip sonbahar renklerinin güzelliği içinde yapacakları bir sonraki kamp için yeni yerler keşfettiler. Çok fazla zamandır uzun yol motorsikleti African Twin kullanan çiftin en büyük hayali, dünyanın en büyük kıtalarından Amerika'yı bir uçtan bir uca gezmek.
'DÖNEM DİZİSİNDE OYNAMAK İSTERİM'
Şimdilerde "Gellert Tepesi'nde Düş ve Gerçek" adlı tiyatro oyununu sahneleyen güzel ve başarılı oyuncu Deniz Barut, dönem dizilerinde oynamanın verdiği hazzı ve heyecanını paylaştı. "Art arda dönem oynamak benim için çok yorucu ama tartışmasız çok ilham verici bir süreçti" dedi. Güzel oyuncu şunları söyledi: Ben dönem dizilerinin, oyuncuya, karakteri ele alırken hem ruhen, hem de fiziken çok fazla malzeme verdiğini düşünüyorum. Hele bir de yaşanmış bir olayı, var olmuş bir karakteri oynuyorsanız çok daha zengin olanaklara sahipsiniz demek oluyor. Mesela tuzun pırlanta değerinde olduğu, tuz için savaşların çıktığı zamanlarda oynuyorsanız, yemeğinize tuz eklediğiniz bir sahnedeki tavrınız elbette bugünkünden çok daha farklı oluyor. Dönem oynamaktan çok keyif alıyorum.