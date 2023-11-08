Yakında nikah var! Çağla Şıkel yeni sevgilisi Nail Gönenli’yi hem çocuklarıyla hem annesiyle tanıştırdı

Ünlü manken Çağla Şıkel ile Emre Altuğ , 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Sevgilisi için, "Hayatımda aşk için bir boşluk bırakmamıştım ama o, bu boşluğu bulup içeri girdi. Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor. Bu durumda karşılıklı olarak çok şanslıyız" diyen Çağla Şıkel, sevgilisini aileye sokarak annesi ve çocuklarıyla tanıştırdı.