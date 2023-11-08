Serenay Sarıkaya Marmaris’te evlendi! Yaklaşık 10 milyon TL’ye...

Oynadığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Bodrum ve Çanakkale'den sonra şimdi de gözünü Marmaris'e dikti.
Oynadığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Bodrum ve Çanakkale'den sonra şimdi de gözünü Marmaris'e dikti.
Selimiye ve Bozburun taraflarında hem arsa hem de yazlık bir ev bakan güzel oyuncunun 10 milyon lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor.
Sarıkaya'nın, her projesinden elde ettiği ücretin tamamını toprak alarak değerlendirdiği iddia edildi. Güzel oyuncunun şu zamana kadar yaklaşık 20 dönümlük bir yer sahibi olduğu belirtiliyor.
Güzel oyuncunun aldığı arsaların şu anki değerinin ise 40 milyon lirayı geçtiği gelen bilgiler arasında. Sarıkaya'nın yeni gözde yeri ise Marmaris Selimiye oldu. Oyuncunun bu bölgeden de kısa zaman da bir arsa yada bir ev alacağı iddia edildi.
AŞKA VAKİT YOK
Öte yandan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deki güzellik merkezine gitti. İçerde yaklaşık 2 saat kaldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Serenay, "Bu aralar iş ev, ev iş, dışında hiçbir hayatım yok. Bugün kendime biraz bakım yaptırdım. Bekarlık ve yalnızlık çok güzel. İşlerin yoğunluğundan aşka vakit yok' dedi. (Aydın HAMZA)