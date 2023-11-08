Serenay Sarıkaya Marmaris’te evlendi! Yaklaşık 10 milyon TL’ye...

Güzel oyuncunun aldığı arsaların şu anki değerinin ise 40 milyon lirayı geçtiği gelen bilgiler arasında. Sarıkaya'nın yeni gözde yeri ise Marmaris Selimiye oldu. Oyuncunun bu bölgeden de kısa zaman da bir arsa yada bir ev alacağı iddia edildi.



AŞKA VAKİT YOK

Öte yandan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deki güzellik merkezine gitti. İçerde yaklaşık 2 saat kaldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Serenay, "Bu aralar iş ev, ev iş, dışında hiçbir hayatım yok. Bugün kendime biraz bakım yaptırdım. Bekarlık ve yalnızlık çok güzel. İşlerin yoğunluğundan aşka vakit yok' dedi. (Aydın HAMZA)