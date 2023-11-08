Dünyaca ünlü Pop Art Sanatçısı Jisbar, Kalyon Kültür’de sanatseverler ile buluştu!

Asıl adı Jean-Baptiste Launay olan ünlü Fransız Pop Art sanatçısı Jisbar, Kalyon Kültür Taş Konak'ta ilk kez İstanbullu sanatseverlerle bir araya geldi.

İstanbul'un ilham kaynağı olduğu 40 adet orijinal baskı eserden oluşan "Jisbar İstanbul'da" sergisinin 14 Şubat 2024'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği belirtildi.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu şunları söyledi: Kalyon Kültür olarak şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok önemli sergiye ev sahipliği yaptık. Pop Art sanatının renkli dünyasında eşsiz bir deneyim sunan "Jisbar İstanbul'da" sergimize, 7'den 70'e tüm sanatseverleri bekliyoruz.