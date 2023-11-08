ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey, Moğollar’la karşı karşıya

ATV'nin 5'inci sezonda da fırtına gibi esen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yine ekrana damgasını vuracak.

Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir.