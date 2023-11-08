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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey, Moğollar'la karşı karşıya

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın bu akşamki bölümünde yine nefesler tutulacak... Osman Bey; Moğollar’la karşı karşıya gelirken, Üstat Gera ise Söğüt’ü ateşe verecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Kasım 2023 Güncelleme 08 Kasım 2023, 07:00
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey, Moğollar’la karşı karşıya

ATV'nin 5'inci sezonda da fırtına gibi esen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yine ekrana damgasını vuracak.

Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir.

HAZİNE ÇALINIR...
Bunu yapanlar bedelini ödeyecek. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır? Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder.

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