Arda Turan ve Başkan Murat Özkaya ile galibiyet pozu verdi





'GÖĞSÜMDE ÇOK YILAN TAŞIDIM'

Yaz boyu birçok konser veren Gülben Ergen kış sezonuna da hızlı bir giriş yaptı. Gülşah Saraçoğlu imzalı, derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan Gülben Ergen seyircisiyle sohbet etti. Konuklar elbiseye övgü yağdırınca "Bu elbisenin adı 'Göğsümde çok yılan taşıdım. Gülşah, yılanlardan ilham aldı bu tasarımda" diye espri yaptı. Bunun üzerine bir alkış tufanı koptu. Ergen hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz günlerde nostaljik bir klasik olan 'Sen Gidince'yi single olarak yayınlayan Gülben Ergen şarkıya klip çekmeye hazırlanıyor. Ergen'in sürprizlerle dolu klibi merakla bekleniyor.





BÜYÜK İLGİ...

Türkiye'yi dolaşıp birçok şehirde konser veren Oğuzhan Koç, aynı tempoya sonbaharda da devam ediyor. Koç dün akşam İzmir'de sevenleriyle bir araya geldi. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen gecede Oğuzhan Koç, eski ve yeni tüm sevilen şarkılarını seslendirdi. Çıkar çıkmaz listelerde hızla yükselen 'Engeli Kaldır'ı ise ilk kez sahnede söyledi. Koç kendisini dinlemeye gelen arkadaşı Berkay'ı sahneye davet etti. İkili, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.





ALBÜM HEYECANI SARDI

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla gönülleri fetheden Buray, Antalya, Adana konserlerinin ardından önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Bir yandan sold out konserlerine devam eden Buray, bir yandan da 17 Kasım'da yayınlayacağı 14 şarkıdan oluşan albümünün heyecanını yaşıyor.



AİLEYİ DERİNDEN SARSAN GELIŞMELER

ATV'nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da nefesler tutuldu. Dizinin bu bölümünde; Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer. Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar. Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler. Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir. Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.