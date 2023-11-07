Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki akşam Arda Turan'ın başında olduğu Eyüp Spor'un maçına gitti.
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki akşam Arda Turan'ın başında olduğu Eyüp Spor'un maçına gitti.
Eyüp Spor'un galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası sahaya inen yakışıklı oyuncu, Arda Turan ve Başkan Murat Özkaya ile galibiyet pozu verdi. Bir ara sahaya giren Ulusoy top sektirerek hünerlerini sergiledi.
PARTNER BELLİ OLDU
Doğu Demirkol'un merakla beklenen filmi Yaşam Koçu'nun kadın başrolü belli oldu. Demirkol'a filmde Helin karakteriyle Yağmur Tanrısevsin eşlik edecek. Yaşam Koçu filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka yer alacak. Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği film 12 Ocak'ta sinemalarda!
MUHTEŞEM FİNAL!
PARAF Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam konser maratonunu görkemli bir finalle noktaladı. Sezon sonunda yoğun istek üzerine ünlü popçu Serdar Ortaç'ı ağırlayan Kuruçeşme Sahnesi, Ortaç hayranlarıyla bir kez daha doldu taştı. Verdiği 13. konseriyle kapanışı yapan ünlü popçu şimdiye kadar Kuruçeşme Sahnesi'nde toplam 45 bin 500 müzikseveri ağırlayarak rekora imza attı.
SEVGİLİSİ KAÇTI ANNESİYLE POZ VERDİ
Sosyetik Hande Demir, önceki akşam Bebek'te bir mekanda yemekteydi. Yanında annesi Revna Hanım ve sevgilisi Hasan Tufan vardı. Hande Demir ve annesi gazetecilere poz verdiği sırada sevgilisi ise koşar adımlarla mekandan kaçtı. Sevgilisini annesiyle tanıştıran Demir, "Ailece yemek yedik" dedi.
ÇOK ENERJİK!
Emre Altuğ, geçtiğimiz gün Ataşehir'de bir AVM'de görüntülendi. Toplantıya geldiğini belirten Altuğ, tarzıyla şıklığını konuşturdu. Altuğ, Sait Ergenç tarafından kaleme alınan ve Müslüm Gürses tarafından seslendirilen, 'Seni sevmek için ölmek mi lazım' adlı şarkıyı yeniden yorumladığını ve gelen olumlu tepkilerle mutlu olduğunu dile getirdi. Emre Altuğ, "Müslüm Gürses'in birçok şarkısını biliyorum, ama bu şarkıyı ilk kez duydum. Şarkıyı ilk işittiğimde çok beğendim. İçimize sinen, enerjik ve harika bir şarkı oldu" dedi.
YENİ PROJE YOLDA
Ünlü müzisyen Selen Tuncer, yaptığı müzik çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Ezel' dizisinin şarkı sözleriyle adını duyuran Tuncer, "Müzik kariyerimde emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Üzerinde çalıştığım sürpriz bir proje var" dedi.
'İYİ Kİ VARSINIZ'
Popçu Hadise, Türkiye'nin Festival Serisi Bayhan Müzik organizasyonuyla önceki akşam İzmir Arena'daydı. Binlerce İzmirli'nin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde coşku büyüktü. Festival dün gece muhteşem bir Hadise performansı ile final yaptı. Hadise, canlı performansı ve stiliyle Live From İzmir Fest'te adeta parladı. "İzmir aşk dolu bir şehir, bu soruyu sorabileceğim en doğru yer" diyerek Nerdesin Aşkım'ı İzmir korosu ile birlikte söyledi. Aşk Kaç Beden Giyer, İmdat gibi hitlerini arka arkaya sıralayan ünlü sanatçı, dansçıları ile yaptığı showlarla da unutulmaz bir finale imza attı.
'GÖĞSÜMDE ÇOK YILAN TAŞIDIM'
Yaz boyu birçok konser veren Gülben Ergen kış sezonuna da hızlı bir giriş yaptı. Gülşah Saraçoğlu imzalı, derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan Gülben Ergen seyircisiyle sohbet etti. Konuklar elbiseye övgü yağdırınca "Bu elbisenin adı 'Göğsümde çok yılan taşıdım. Gülşah, yılanlardan ilham aldı bu tasarımda" diye espri yaptı. Bunun üzerine bir alkış tufanı koptu. Ergen hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz günlerde nostaljik bir klasik olan 'Sen Gidince'yi single olarak yayınlayan Gülben Ergen şarkıya klip çekmeye hazırlanıyor. Ergen'in sürprizlerle dolu klibi merakla bekleniyor.
BÜYÜK İLGİ...
Türkiye'yi dolaşıp birçok şehirde konser veren Oğuzhan Koç, aynı tempoya sonbaharda da devam ediyor. Koç dün akşam İzmir'de sevenleriyle bir araya geldi. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen gecede Oğuzhan Koç, eski ve yeni tüm sevilen şarkılarını seslendirdi. Çıkar çıkmaz listelerde hızla yükselen 'Engeli Kaldır'ı ise ilk kez sahnede söyledi. Koç kendisini dinlemeye gelen arkadaşı Berkay'ı sahneye davet etti. İkili, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.
ALBÜM HEYECANI SARDI
Besteleriyle ve söylediği şarkılarla gönülleri fetheden Buray, Antalya, Adana konserlerinin ardından önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Bir yandan sold out konserlerine devam eden Buray, bir yandan da 17 Kasım'da yayınlayacağı 14 şarkıdan oluşan albümünün heyecanını yaşıyor.
AİLEYİ DERİNDEN SARSAN GELIŞMELER
ATV'nin beğeniyle izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da nefesler tutuldu. Dizinin bu bölümünde; Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer. Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar. Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler. Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir. Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.
İYİLİK PEŞİNDE KOŞ
Cemiyet hayatının ünlü ismi Nuri Develi ve eşi Tuğba Develi, önceki gün Sultanahmet meydanından başlayan İstanbul maratonuna katıldı. Binlerce kişinin katıldığı maratonda Nuri Develi, ''Engelli kardeşlerimiz için bir kampanya başlatmıştım. Bugün de 'iyilik peşinde koş' sloganıyla burada koşarak onlara destek oldum'' dedi.
HEYECANLI PARKUR
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge, bir kez daha unutulmaz offroad heyecanı yaşattı. Sunuculuğunu Doğan Kabak'ın gerçekleştirdiği organizasyona sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Gamze Saraçoğlu, Serap-Atakan Arslan, Şebnem Burcuoğlu ve Eliz Fındık gibi çok sayıda ünlü de Turkcell Platinum Park'ta bir araya gelerek etkinliği takip etti.