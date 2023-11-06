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Yanında Alina aklında Serenay! Umut Evirgen eski aşkının seksi pozlarına kayıtsız kalamadı: Öyle bir pot kırdı ki...

Alina Boz’la evlilik planları yapan Umut Evirgen, eski aşkı Serenay Sarıkaya’nın seksi pozlarına kayıtsız kalamadı. Sarıkaya’nın fotoğraflarını beğenerek dillere düşen Evirgen, fark edilince ışık hızıyla beğenisini geri çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:02
Yanında Alina aklında Serenay! Umut Evirgen eski aşkının seksi pozlarına kayıtsız kalamadı: Öyle bir pot kırdı ki...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam bir markanın davetine katıldı.

Ünlü isim, çekildiği iddialı pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Güllü elbisesi ve kırmızı topuklu ayakkabılarıyla oldukça şık görünen Serenay Sarıkaya'nın pozlarını, eski aşkı Umut Evirgen de beğendi.

Evirgen, bir saat sonra yaptığı hatayı fark ederek beğenisini geri çekti. Fakat geç kaldı. Çünkü birçok sosyal medya kullanıcısı bu hatayı görmüş oldu.

POT KIRDI!
Şimdilerde Alina Boz'la mutlu bir ilişki yaşayan ve evlilik yoluna girdiği konuşulan Umut Evirgen, kırdığı bu potla, "Çapkın, huyundan vazgeçmez" yorumlarını da beraberinde getirdi. Evirgen, bu hamlesinden sonra açıklama yapacak mı merak konusu oldu. Boz'un bu durumu nasıl karşılayacağı da sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi.

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