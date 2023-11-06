Yanında Alina aklında Serenay! Umut Evirgen eski aşkının seksi pozlarına kayıtsız kalamadı: Öyle bir pot kırdı ki...

Evirgen, bir saat sonra yaptığı hatayı fark ederek beğenisini geri çekti. Fakat geç kaldı. Çünkü birçok sosyal medya kullanıcısı bu hatayı görmüş oldu.

POT KIRDI!

Şimdilerde Alina Boz'la mutlu bir ilişki yaşayan ve evlilik yoluna girdiği konuşulan Umut Evirgen, kırdığı bu potla, "Çapkın, huyundan vazgeçmez" yorumlarını da beraberinde getirdi. Evirgen, bu hamlesinden sonra açıklama yapacak mı merak konusu oldu. Boz'un bu durumu nasıl karşılayacağı da sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi.