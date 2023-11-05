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Burcu Esmersoy'dan samimi itiraf: "Erkeksiydim.."

Türkiye’nin en gözde isimlerinden olan ve bir dönem spor programı sunan Burcu Esmersoy, “O dönem erkeksi bir havam vardı” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Kasım tarihli Takvim saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Burcu Esmersoy’dan samimi itiraf: Erkeksiydim..

Sosyal medyadaki paylaşımlarından elde ettiği kazançla gündemden düşmeyen sunucu Burcu Esmersoy, bir dönem ekranlarda boy göstermişti. Uzun süre spor programları sunan Burcu Esmersoy'u birçok kişi bu yönüyle tanımıştı. Ancak Esmersoy, şimdilerde sadece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar kendisini gösteriyor. Bir dönem spor programlarının aranan yüzü olan güzel isim, o dönemlere dair yeni bir açıklama yaptı. Esmersoy, "O dönem erkeksi bir havam vardı. Kadınsı özellikleri mi ön planda tutmuyordum. Daha sonra yavaş yavaş kendimi tanıdım. Kadınsı yönlerimi ortaya çıkardım" diye konuştu.


HER DAİM
Türk sinemasının ve ekranlarının başarılı isimlerinden olan Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün görüntülendi. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelip yorgunluk kahvesi içti. Her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Nebahat Çehre'ye özellikle yabancı hayranlarının ilgisi bir hayli yoğundu. Yanına gelen hayranlarını kırmayıp bir süre onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


BOĞAZ'DA YÜKSELDİ
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam dördüncü kez Levent Yüksel ve sevenlerini ağırladı. Hayranlarını 90'lı yıllara götüren büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçı, eski günlerin atmosferini yeniden yaşattı.




DOĞAL GÜZEL
Ekranların güzel oyuncularından olan Selin Demiratar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Burada keyifli bir öğlen yemeği yiyerek sohbet eden Selin Demiratar, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM'den ayrıldı. Selin Demiratar'ın şık tarzı ve makyajsız güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.



ÜLKEME DÖVIZ KAZANDIRIYORUM
Ünlü müzisyen Özdemir Erdoğan, A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programının bu haftaki konuğu oldu. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, ilginç açıklamalar yaptı. Özdemir Erdoğan, "1972 yılında yaptığım Gurbet şarkısı dijitalde 100 milyonun üzerinde dinleniyor. Şarkımla ülkeme yıllık 60 bin Euro döviz kazandırıyorum" dedi.



AKDENİZ ÇIKARMASI
Türk pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Antalya Açıkhava'da sahne alan Ajda Pekkan, Sold Out konserine bir yenisini daha ekledi. Günler öncesinden tüm biletleri tüketen Süperstarın hayranları konserden saatler öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Burcu Sedef'in tasarladığı sahne kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, eşsiz sahne performansı, güçlü yorumu ve muhteşem enerjisiyle adeta Antalya'yı salladı.

'MERHABA TÜRKİYE'
Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen'den mesaj var. 15 Aralık'ta Nest Convention Center'da düzenlenecek şovda 70 Türk mankenle podyumda yürüyecek olan Victoria's Secret'ın ünlü yüzü Frida Aasen, İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kendi fotoğrafı üzerine "Merhaba Türkiye" yazarak mesajına Türkçe başlayan 28 yaşındaki ünlü top model, İngilizce devam ederek, "Aralık'ta Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi. Mesajının sonuna "aşk" yazıp kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye'ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.



ÇOK İYİ DÖNECEĞİM DÖNECEĞİM
Emina Jahovic, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Gazetecileri görünce sorularını yanıtlayan Jahovic, "Türkiye'de müzisyen buldum ve Balkanlar için bir albüm yapıyorum. Sürekli yurtdışına uçmama gerek kalmadı. Çocukları bırakınca olmuyor çünkü zor değil ama çocukları bırakmak istemiyorum ben ya" dedi. (Doğan SAVAŞ)



BİTMEYEN ALIŞVERİŞ
Melisa Döngel, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ile birlikte geldikleri AVM'de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Tarzı ve şıklığıyla göz kamaştıran Melisa Döngel, alışverişini tamamladıktan sonra aracını vale noktasından teslim alıp AVM'den ayrıldı.



SETLERE GERİ DÖNÜYOR
Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran "Sen Anlat Karadeniz"in "Avukat Esma"sı oyuncu Duygu Üstünbaş İstanbul'a taşındı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen oyuncu, "Haziran ayında İstanbul'a taşındım. Bildiğiniz gibi sektörün kalbi İstanbul. Dizi setlerini özlemişim. Gelen projeleri değerlendiriyorum" dedi.



ASLAN'DAN YENİ&NBSP;SİNGLE
Eğitimini bırakarak gönül verdiği müziğin peşinden giden ve sahnelere adım atan Fatih Aslan, "Hasar Tespiti" adını taşıyan yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Sanat hayatı boyunca birçok albüm, maxi single ve tekli çalışmaya imza atan Aslan, 'Hasar Tespiti' şarkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.




ATEŞ'İN DUYGULARI DEĞİŞİYOR
Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir? Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir. Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir. Aleyna bebek sahibi olmak fikrinden vazgeçecek midir? Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir. Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır. Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer. Vural'ın şüphesi onu kendisine ihanet eden Bekir ve Sarp'a götürecek midir?

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