Burcu Esmersoy'dan samimi itiraf: "Erkeksiydim.."

DOĞAL GÜZEL
Ekranların güzel oyuncularından olan Selin Demiratar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Burada keyifli bir öğlen yemeği yiyerek sohbet eden Selin Demiratar, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM'den ayrıldı. Selin Demiratar'ın şık tarzı ve makyajsız güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.
ÜLKEME DÖVIZ KAZANDIRIYORUM
Ünlü müzisyen Özdemir Erdoğan, A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programının bu haftaki konuğu oldu. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, ilginç açıklamalar yaptı. Özdemir Erdoğan, "1972 yılında yaptığım Gurbet şarkısı dijitalde 100 milyonun üzerinde dinleniyor. Şarkımla ülkeme yıllık 60 bin Euro döviz kazandırıyorum" dedi.
AKDENİZ ÇIKARMASI
Türk pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Antalya Açıkhava'da sahne alan Ajda Pekkan, Sold Out konserine bir yenisini daha ekledi. Günler öncesinden tüm biletleri tüketen Süperstarın hayranları konserden saatler öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Burcu Sedef'in tasarladığı sahne kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, eşsiz sahne performansı, güçlü yorumu ve muhteşem enerjisiyle adeta Antalya'yı salladı.
'MERHABA TÜRKİYE'
Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show kapsamında defileye çıkacak olan Norveçli ünlü top model Frida Aasen'den mesaj var. 15 Aralık'ta Nest Convention Center'da düzenlenecek şovda 70 Türk mankenle podyumda yürüyecek olan Victoria's Secret'ın ünlü yüzü Frida Aasen, İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Kendi fotoğrafı üzerine "Merhaba Türkiye" yazarak mesajına Türkçe başlayan 28 yaşındaki ünlü top model, İngilizce devam ederek, "Aralık'ta Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da görüşeceğimiz için mutluyum" dedi. Mesajının sonuna "aşk" yazıp kalp emojisi koyan ünlü manken, Türkiye'ye gelecek olmaktan duyduğu mutluluğu yaklaşık bir milyon takipçisiyle ve Türk hayranlarıyla paylaştı.
ÇOK İYİ DÖNECEĞİM DÖNECEĞİM
Emina Jahovic, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Gazetecileri görünce sorularını yanıtlayan Jahovic, "Türkiye'de müzisyen buldum ve Balkanlar için bir albüm yapıyorum. Sürekli yurtdışına uçmama gerek kalmadı. Çocukları bırakınca olmuyor çünkü zor değil ama çocukları bırakmak istemiyorum ben ya" dedi. (Doğan SAVAŞ)