Yeni hayat! Bergüzar Korel, komşularından rahatsız olunca evinden taşındı

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel , yeni projesinin çekimleri için çocukları kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç 'e bırakıp Türkiye'ye gelmişti. Ailesi ile beraber Londra 'da yaşam sürdüren Korel, çekimlere ara verilir verilmez İngiltere'ye uçtu.







Komşularının sürekli parti verip, gürültü çıkarması sonucu iyice daralan oyuncu, Londra'da başka bir mahalleye taşındı. Daha önce oyunculuğun zorluğundan yakındığı açıklamaları sebebiyle topa tutulan Korel, yeni taşındıkları mahalle paylaşımları ile de gündeme geldi.



Korel, yeni mahallesinden manzaraları, "Yeni mahalle, yeni hayat" açıklaması ile paylaştı. Korel'in bu paylaşımı takipçilerine "Hayat sanırım o kadar da zor değil..." dedirtti.