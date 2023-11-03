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Yeni hayat! Bergüzar Korel, komşularından rahatsız olunca evinden taşındı

Ailesiyle birlikte bir süredir Londra’da yaşayan Bergüzar Korel, komşularından rahatsız olunca evinden taşındı. Yeni semtinden paylaşım yapan Korel, mahallesinin her köşesini sosyal medyadan yayınladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Yeni hayat! Bergüzar Korel, komşularından rahatsız olunca evinden taşındı

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, yeni projesinin çekimleri için çocukları kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç'e bırakıp Türkiye'ye gelmişti. Ailesi ile beraber Londra'da yaşam sürdüren Korel, çekimlere ara verilir verilmez İngiltere'ye uçtu.




KOMŞULARINDAN ŞİKAYETÇİ!
Bir süredir komşularıyla problemler yaşayan ve durumdan kurtulmak isteyen Korel, yeni ev arayışına geçmişti. Londra'da yaşadığı mahalleden tamamen kurtulmak isteyen güzel oyuncu muradına erdi.




Komşularının sürekli parti verip, gürültü çıkarması sonucu iyice daralan oyuncu, Londra'da başka bir mahalleye taşındı. Daha önce oyunculuğun zorluğundan yakındığı açıklamaları sebebiyle topa tutulan Korel, yeni taşındıkları mahalle paylaşımları ile de gündeme geldi.

Korel, yeni mahallesinden manzaraları, "Yeni mahalle, yeni hayat" açıklaması ile paylaştı. Korel'in bu paylaşımı takipçilerine "Hayat sanırım o kadar da zor değil..." dedirtti.

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