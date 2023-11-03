Ünlü şarkıcı Doğuş’un yasak aşk iddiaları ortalığı karıştırdı! Birlikte fotoğrafları da ortaya çıktı

2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren ve iki çocuğu olan Doğuş, skandal bir iddia ile magazin gündemine geldi. Bir TV programına katılan Esra ismindeki bir kadın, Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü.







Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını dile getiren kadın, şu ifadeleri kullandı: "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık.