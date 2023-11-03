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Ünlü şarkıcı Doğuş'un yasak aşk iddiaları ortalığı karıştırdı! Birlikte fotoğrafları da ortaya çıktı

İki çocuk babası şarkıcı Doğuş hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Esra isimli bir kadınla yasak aşk yaşayan Doğuş, iddialara göre bu kadına imam nikahı kıydı. Birlikte fotoğrafları da ortaya çıkınca, ortalık fena karıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Ünlü şarkıcı Doğuş’un yasak aşk iddiaları ortalığı karıştırdı! Birlikte fotoğrafları da ortaya çıktı

2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren ve iki çocuğu olan Doğuş, skandal bir iddia ile magazin gündemine geldi. Bir TV programına katılan Esra ismindeki bir kadın, Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü.




Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını dile getiren kadın, şu ifadeleri kullandı: "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık.




Sonra sevgili olduk, 3 ay birlikteydik. Bir ara eşiyle tartışmış eşyalarını alıp bana geldi. Doğuş bana 'karıcığım' derdi. Bana hep eşinden boşanacağını söyledi. Doğuş'la dini nikah bile kıydık. Yanımıza menajeri ve benim 2 kız arkadaşım vardı. Ben dini nikah kıyacağımızı bilmiyordum bana sürpriz yaptı."

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