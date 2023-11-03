Koyu sohbet! Simge Sağın, saatlerce bir arkadaşı ile birlikte mekanda sohbet etti

'NAZARDAN İNANIYORUM'

Merve Oflaz, önceki gün köpeği ile Bebek'teydi. Muhabirlerin, "Aşka kapıları kapattınız mı? Geçtiğimiz yaz Bodrum'da görüntülendiğiniz beyefendi kimdi?" sorularına ise güzel oyuncu, "O beyin kim olduğu bende kalsın. Artık erkek arkadaşımla birlikte paylaşım yapmak yok. Nazara inanıyorum ve maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor" diyerek güldürdü.





'İKİMİZ DE MUTLUYUZ'

Oyuncu Ekin Koç geçtiğimiz gün Etiler' de avukat arkadaşı ile bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Koç, "Güzel projeler geliyor. Ben kendimi emin ellerde hissettiğim sürece sorun yok" dedi. İrina hanımla Aşk hayatınız nasıl gidiyor? sorularına ise Koç, "Çok güzel giden bir birlikteliğimiz var ikimiz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. (Aydın HAMZA)





EVLİLİK YOK!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Şahinkaya, "Bugün beni makyajsız yakaladınız. Cilt bakımından geliyorum" dedi. "Davalık olduğunuz Burak Deniz'le geçtiğimiz gün bir davette pişti oldunuz, bu konu hakkında ne diyeceksiniz?" sorularına ise güzel oyuncu, "Dava süreci devam ediyor. O yüzden bu konu hakkında hiç yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı. "Emre Yusufi ile güzel giden bir birlikteliğiniz var. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan Şahinkaya, "Hiç öyle bir niyetimiz yok" diye konuştu. (Aydın HAMZA)





TEDİRGİN GÖRÜŞME

Bir dönem podyumların aranan mankenlerinden olan Asuman Krause, mankenlikten sonra şarkıcılık tecrübesi de yaşadı. Şarkıcılıkta aradığını bulamayan Krause, son dönemlerde sunuculuk yaparak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bebek'te bir arkadaşı ile iş görüşmesi yaptığını söyleyen Krause, çok rahat tavırlar sergilerken, yanındaki beyefendi fotoğraflarının çekildiğini görünce tedirgin oldu. (Aydın HAMZA)