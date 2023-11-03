Koyu sohbet! Simge Sağın, saatlerce bir arkadaşı ile birlikte mekanda sohbet etti

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Simge Sağın, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.
Son dönemin en popüler isimlerinden olan Simge Sağın, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.
Spor salonundan çıktıktan sonra yemek yemeğe giden Sağın, saatlerce bir arkadaşı ile birlikte mekanda sohbet etti.
Arkadaşıyla koyu bir muhabbete dalan Sağın'ın makyajsız hali de dikkatleri üzerine çekti. (Doğan SAVAŞ)
'NAZARDAN İNANIYORUM'
Merve Oflaz, önceki gün köpeği ile Bebek'teydi. Muhabirlerin, "Aşka kapıları kapattınız mı? Geçtiğimiz yaz Bodrum'da görüntülendiğiniz beyefendi kimdi?" sorularına ise güzel oyuncu, "O beyin kim olduğu bende kalsın. Artık erkek arkadaşımla birlikte paylaşım yapmak yok. Nazara inanıyorum ve maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor" diyerek güldürdü.
'İKİMİZ DE MUTLUYUZ'
Oyuncu Ekin Koç geçtiğimiz gün Etiler' de avukat arkadaşı ile bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Koç, "Güzel projeler geliyor. Ben kendimi emin ellerde hissettiğim sürece sorun yok" dedi. İrina hanımla Aşk hayatınız nasıl gidiyor? sorularına ise Koç, "Çok güzel giden bir birlikteliğimiz var ikimiz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. (Aydın HAMZA)
EVLİLİK YOK!
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Şahinkaya, "Bugün beni makyajsız yakaladınız. Cilt bakımından geliyorum" dedi. "Davalık olduğunuz Burak Deniz'le geçtiğimiz gün bir davette pişti oldunuz, bu konu hakkında ne diyeceksiniz?" sorularına ise güzel oyuncu, "Dava süreci devam ediyor. O yüzden bu konu hakkında hiç yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı. "Emre Yusufi ile güzel giden bir birlikteliğiniz var. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan Şahinkaya, "Hiç öyle bir niyetimiz yok" diye konuştu. (Aydın HAMZA)
TEDİRGİN GÖRÜŞME
Bir dönem podyumların aranan mankenlerinden olan Asuman Krause, mankenlikten sonra şarkıcılık tecrübesi de yaşadı. Şarkıcılıkta aradığını bulamayan Krause, son dönemlerde sunuculuk yaparak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bebek'te bir arkadaşı ile iş görüşmesi yaptığını söyleyen Krause, çok rahat tavırlar sergilerken, yanındaki beyefendi fotoğraflarının çekildiğini görünce tedirgin oldu. (Aydın HAMZA)
KOVBOY SEMİCENK
Semicenk, yeni şarkısı 'Farkettim'le müzikseverlerle yeniden buluştu. Semicenk şarkının klibi için dev bir prodüksiyonla çalıştı. Kovboy karakteriyle kamera karşısına geçen Semicenk klipte, beş farklı konseptle, beş farklı karaktere büründü.
TURNEYE DEVAM!
Süperstar, sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz konserleri kapsamında Türkiye turnesinde yoğun ilgi gören Pekkan, kasım ayında da sevenleriyle buluşuyor. Pekkan, 3 Kasım Antalya Açıkhava, 11 Kasım Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu ve 17 Kasım İstanbul'da muhteşem şarkılarını sevenleri için seslendirecek.
SİYASETE GİRİYOR
Esra Sönmezer, 10 yıl önce verdiği bir röportajda hayalinin siyasetçi olmak olduğunu ifade etmişti. Hayalinin peşinden koşan Sönmezer, ilk adımı attı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Derslere başlayan Sönmezer, şöyle konuştu: "Siyasal bilimler Hedef önümüzdeki seçimlerde siyasete girmek. 2028 benim kaderimin yeniden yazıldığı yıl olacak"
'ALTIN KAFES'TEN İLK GÖRÜNTÜLER
Dizinin konusu şöyle; Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak. Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor.
BEĞENİ TOPLADI!
Sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne seren diziden ilk görüntüler yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı teaser kısa sürede büyük beğeni topladı. İkilinin uyumu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
AÇIK ARA ZİRVEDE!
Kuruluş Osman, önceki akşam yayınlanan 134. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,04 reyting ve %20,18 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6,91 reyting ve 18,23 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise 4,80 reyting 15,24 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR!
Ateş Kuşları'nda Ali; Kara'ya böbreğini bağışlarken, Barbaros ise mezarlığa Nizam'la dertleşmeye gider. atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Barbaros, kalbinin sesini dinleyip Gülayşe'ye onu beklemesini söylerken, Zıpkın ise bir seçim yapmak zorundadır.