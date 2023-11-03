Kıvanç şef! Ünlü oyuncunun yemek aşkı ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ , karizması, yeteneği ve yakışıklılığı ile yıllardır tüm Türkiye 'nin kalbini kazanmış isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapan yakışıklı oyuncunun elinden her şey iş geliyor.

Geçtiğimiz yıl aşçılık eğitimi almaya başlayan Tatlıtuğ , bu girişimi ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Mutfakta da oyunculukta olduğu gibi harikalar yaratan Tatlıtuğ, elmalı tart yaptığı video ile mutfaktaki hünerlerini kanıtlamıştı.





AŞÇILIĞA MERAK SARDI!

İçindeki yemek aşkını yıllar sonra ortaya çıkaran Tatlıtuğ, "Uzun zamandır oyunculuk dışında ilgimi çeken bir şey var, aşçılık, gastronomi ve mutfak" dedi. Tatlıtuğ, bu yeni ilgisi ile ilgili kendini geliştirmeye devam ederse şeflere rakip olacak gibi gözüküyor.





Rol aldığı projeler ve imza attığı reklam projeleri sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl tam 70 bin Euro'ya yani 1 milyon 600 bin TL'ye fırın almıştı.