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Yıldız futbolcudan yakın markaj! Cristiano Ronaldo, Ajram'a yan gözle baktı, sevgilisi trip yaptı

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodríguez ile Riyad’da bir davete katıldı. Burada dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram ile bir araya gelen yıldız futbolcu, Ajram’la adeta flört etti. Durumu fark eden Georgina ise kıskançlık krizine girdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Yıldız futbolcudan yakın markaj! Cristiano Ronaldo, Ajram’a yan gözle baktı, sevgilisi trip yaptı

Avrupa futbolundan kopan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olmuştu. 2.5 yıllık sözleşme imzalayan ünlü futbolcu 500 milyon Euro'ya da cebine koymuştu.



Transfer olmasının hemen ardından özellikle Orta Doğu'da büyük yankı uyandıran Ronaldo, Suudi Arabistan'ın yaşam tarzına hemen uyum sağlamıştı.



Arabistan'da hemen hemen her davete katılan başarılı sporcu, geçtiğimiz gün çocuklarının annesi Georgina Rodríguez ile Riyad'da bir davete katıldı.


GÖZLERİNİ ALAMADI!
Görkemli davette Lübnanlı yıldız şarkıcı Nancy Ajram da yer aldı. Burada Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodríguez ile bir araya geldi. Ajram'dan rahatsız olan Georgina'nın bakışları sosyal medyada olay oldu.



Ronaldo'nun da Ajram'a yakın davranması dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra herkes davetteki yerlerine oturdu. Ronaldo, sevgilisi ile yan yana otururken, Ajram ise hemen arkalarında yer aldı. Yıldız futbolcunun dönüp dönüp Ajram'a bakması da, Georgina'yı iyice sinirlendirdi. Ronaldo'ya önüne dönmesine söyleyen Georgina, bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.

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