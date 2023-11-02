GÖZLERİNİ ALAMADI! Görkemli davette Lübnanlı yıldız şarkıcı Nancy Ajram da yer aldı. Burada Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodríguez ile bir araya geldi. Ajram'dan rahatsız olan Georgina'nın bakışları sosyal medyada olay oldu.





Ronaldo'nun da Ajram'a yakın davranması dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra herkes davetteki yerlerine oturdu. Ronaldo, sevgilisi ile yan yana otururken, Ajram ise hemen arkalarında yer aldı. Yıldız futbolcunun dönüp dönüp Ajram'a bakması da, Georgina'yı iyice sinirlendirdi. Ronaldo'ya önüne dönmesine söyleyen Georgina, bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.