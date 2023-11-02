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Ayrılsak da beraberiz! Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel oğulları Kuzey'in doğum günü için bir arada

Yedi yıllık evliliklerinin ardından boşanan Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel oğulları Kuzey’in doğum günü için bir araya geldi. İkili birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Ayrılsak da beraberiz! Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel oğulları Kuzey’in doğum günü için bir arada

2008 yılında evlenen 2015'te yollarını ayıran Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, büyük oğulları Kuzey'in doğum gününü kutladı. Eski eşler çocuklarıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.



Şıkel, oğluna "Yazıp yazıp siliyorum, hayatta bazı duyguların tarifi yokmuş. İyi ki varsın diyebiliyorum, iyi ki benim oğlumsun, iyi ki senin annen olmuşum... Seni çok seviyorum oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel mutlu, sağlıklı, yaşlara..." diye seslendi.



"BABASININ KOPYASI"
Altuğ da paylaşımına "Kuzey'im mutlulukla sağlıkla... İyi ki doğdun oğlum" ifadelerini not düştü. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey'i gören herkes çok şaşırdı. Kuzey'in babası Emre Altuğ'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Kuzey'i gören herkes "Aynı babası", "Babasının kopyası", "Babasına benzemiş" gibi yorumlarda bulundu.



AŞK BİTTİ Mİ?
Öte yanda bir süredir Nail Gönenli ile görüntülenmeyen Çağla Şıkel'ın, Gönenli'den ayrıldığı dedikoduları da yükseldi. Geçtiğimiz gün herkesin eşi ve sevgilisiyle katıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe yalnız başına katılan Gönenli, dikkatleri üzerine çekmişti. Davetlerde birlikte boy göstermeyen çiftin, aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyor.

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