Güzel oyuncu Sedef Avcı oğlu Can’dan bahsetti! “Hayata tutunma sebebim”

Güzel oyuncu Sedef Avcı, hakkında merak edilenleri bir dergiye verdiği röportajda anlattı. Avcı, "Sanırım şu sıralar herkes süper bir kahraman olup dünyayı bu geldiği halden kurtarmak ister. Ben de savaşlardan, doğal afetlerden kurtarmak isterdim. İnsanların mutlu yüzlerini görmek bir lüks oldu günümüzde" dedi. Hayatının dönüm noktasını da anlatan Avcı, "Oğlumun doğduğu zaman... Hayatın şekli, yönü değişti. Öncesinde de hedeflerim vardı ama şimdi gerçekleştirmek için daha büyük bir sebebim var. Hayata tutunma sebebim" ifadelerini kullandı.



DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitiren Mehmet Aslantuğ, 50 yaşına basan eski eşi Onan'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Onan için bir şiir yazan Aslantuğ, şu ifadelere yer verdi: "İyi ki doğdun güzel kız. Bir ekim sabahı, kadınlarına da güneş gibi parlayan 100'üncü yıldaki 50'inci yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin." Arzum Onan ise eski eşinin bu gönderisine "Ağlarım" mesajını yazıp, kalp emojisi ekleyerek karşılık verdi.