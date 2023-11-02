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Güzel oyuncu Sedef Avcı oğlu Can’dan bahsetti! “Hayata tutunma sebebim”

Model ve oyuncu Sedef Avcı, hayatının dönün noktasını açıkladı. Ünlü oyuncu, oğlu Can’dan bahsederek, “Hayata tutunma sebebim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Kasım tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Güzel oyuncu Sedef Avcı oğlu Can’dan bahsetti! “Hayata tutunma sebebim”

Güzel oyuncu Sedef Avcı, hakkında merak edilenleri bir dergiye verdiği röportajda anlattı. Avcı, "Sanırım şu sıralar herkes süper bir kahraman olup dünyayı bu geldiği halden kurtarmak ister. Ben de savaşlardan, doğal afetlerden kurtarmak isterdim. İnsanların mutlu yüzlerini görmek bir lüks oldu günümüzde" dedi. Hayatının dönüm noktasını da anlatan Avcı, "Oğlumun doğduğu zaman... Hayatın şekli, yönü değişti. Öncesinde de hedeflerim vardı ama şimdi gerçekleştirmek için daha büyük bir sebebim var. Hayata tutunma sebebim" ifadelerini kullandı.


DUYGUSAL PAYLAŞIM!
Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitiren Mehmet Aslantuğ, 50 yaşına basan eski eşi Onan'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Onan için bir şiir yazan Aslantuğ, şu ifadelere yer verdi: "İyi ki doğdun güzel kız. Bir ekim sabahı, kadınlarına da güneş gibi parlayan 100'üncü yıldaki 50'inci yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin." Arzum Onan ise eski eşinin bu gönderisine "Ağlarım" mesajını yazıp, kalp emojisi ekleyerek karşılık verdi.


SALDIRAYA UĞRADI!
Ünlü şef Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler, kızı Ada Siena ile birlikte trafikte olduğu esnada saldırıya uğradı. Ünlü isim, korku dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Elbirliler; kavga, gürültü yokken trafiğin akmadığı sırada bir anda bir adamın arabasına vurmaya başladığını ve aşağı indirmeye çalıştığını söyledi. Elbirlier, yaşadığı bu olayın karşısında ise, "Etraf delilerle dolu, lütfen camlarınız kapılarınız olabildiğince kilitli olsun hep" diyerek isyan etti.


KOLLARI SIVADI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, projelerin sahnelenmesiyle birlikte büyük bir gurur yaşıyor. Kısa bir süre içinde hazırlanan "100 Yıllık Destan" adıyla Ateş, Savaş, Bayrak adlı üçlemenin ilki olan "100 Yıllık Destan – Ateş" 29 Ekim'de Ankara seyircisiyle buluşurken, istiklal mücadelesinin 100 yıllık tarihini anlatan "Yüzünde Yüzler" adlı oyun da İstanbul'da prömiyer yaparak seyircisi karşısına çıktı.



DERYA'NIN HARBİYE HİKAYESİ!
Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam ilk kez Harbiye sahne aldı. Uluğ, "Her açıdan çok büyük emek verdik. Arka planda yaklaşık 100 kişilik bir ekip var" dedi. Amor Gariboviç imzalı taşlarla süslü elbisesiyle çok şık görünen Uluğ, konserin ikinci yarısında ise Sudi Etuz imzalı denim bir elbise tercih etti. Sevgilisi Asil Gök ile 'Yansıma' şarkısını söyledikten sonra, "Annem beni doğurduğundan beri başıma gelmiş en güzel şeysin. Müzisyenliğine, kalbine ve insanlığına aşığım.' diyen Uluğ, sahnede sevgilisinin doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.




YILDIZ YAĞMURU!
Konsere sanat ve spor camiası akın etti. Berfu-Eser Yenenler, İbrahim Selim, Müjde Uzman, İrem Derici, Onur Akbay, Zehra Yılmaz ve Tülin Şahin gibi isimler Uluğ'u dinlemeye gelenler arasındaydı.



ORTAYA ÇIKTILAR!
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ayrılan Cengiz Ünder, ağustosta sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını gizli yaşayan, ne sosyal medyada fotoğraf paylaşan ne de İstanbul sokaklarında boy gösteren Ünder ve Yenigül, ilk kez ortaya çıktı. Derya Uluğ'un Harbiye konserine giden çift, birlikte aşk şarkıları söyledi.



SÜRPRİZ KUTLAMA
Bir markanın önceki gün Zincirlikuyu'da bir otelde gerçekleştirdiği "Bollywood Shopping Gala"da renkli anlar yaşandı. Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito'nun da katıldığı galada, Ivana Sert'e doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz karşısında şaşıran Sert, dilek tutup mumları üfledi. Galaya iş ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.



EKİM AYININ BİRİNCİSİ
30 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ekim ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – 20+ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.


YENİ ALBÜM!
Alternatıf müziğin öne çıkan isimlerinden Lara Di Lara, dördüncü stüdyo albümü "Eskisi Gibi Değil"i 11 Kasım Cumartesi akşamı Zincirlikuyu'da gerçekleşecek olan lansman konserinde, hayranlarıyla buluşacak. Lara, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkılık dördüncü albümünde akustik öğeleri synth dünyasıyla harmanlayacak.



ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Usta oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Belgün, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekti. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle ayaküstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Belgün, "Bugünü alışverişe ayırdım çocuklar'' dedi.

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