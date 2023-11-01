Cadılar bayrarmı kostümü olay oldu! Şeyma Subaşı gelinlik giymeye doyamadı

2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı , 3 Mayıs 2023 tarihinde evlendiği Mohammed Alsaloussi'den şiddet gördüğü iddialarıyla evlendikten kısa süre sonra boşanmıştı.

FARKLI KUTLAMA!

Ayakkabılarını paylaşan Şeyma Subaşı paylaşımına, "Benimle saatlerce dans etmek için yapılmış biricik striptizci ayakkabılarım" notunu düştü. Subaşı partiye katıldığı arkadaşıyla da poz verdi. Daha önce 2 kez evlilik yapan ünlü isim bu paylaşımına da "Partinin teması 'Düğün fetişi neon' idi. Partide düğünümüzü kutluyorduk. Ama farklı bir kutlama oldu" şeklinde yazdı.