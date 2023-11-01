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Cadılar bayrarmı kostümü olay oldu! Şeyma Subaşı gelinlik giymeye doyamadı

Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi’den ayrılan Şeyma Subaşı, Amerika’ya gitti. New York’ta ‘Düğün fetişi neon’ temalı bir partiye katılan Subaşı’nın kostümü olay oldu. ‘Striptizci ayakkabıları’ dediği yüksek topuklularıyla dikkat çeken fenomene, “Gelinlik giymeye doyamadın” yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:01
Cadılar bayrarmı kostümü olay oldu! Şeyma Subaşı gelinlik giymeye doyamadı

2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde evlendiği Mohammed Alsaloussi'den şiddet gördüğü iddialarıyla evlendikten kısa süre sonra boşanmıştı.



Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı, arkadaş grubuyla beraber kostüm partisine katıldı. Subaşı'nın tercih ettiği kostüm ve striptizci ayakkabıları dikkat çekti.

FARKLI KUTLAMA!
Ayakkabılarını paylaşan Şeyma Subaşı paylaşımına, "Benimle saatlerce dans etmek için yapılmış biricik striptizci ayakkabılarım" notunu düştü. Subaşı partiye katıldığı arkadaşıyla da poz verdi. Daha önce 2 kez evlilik yapan ünlü isim bu paylaşımına da "Partinin teması 'Düğün fetişi neon' idi. Partide düğünümüzü kutluyorduk. Ama farklı bir kutlama oldu" şeklinde yazdı.



Şeyma Subaşı katıldığı düğün konseptli partiden bol bol paylaşım yaptı.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Subaşı'nın Instagram hesabında 2,9 milyon takipçisi bulunuyor.

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