Baba mirası yine gündem oldu! Süreyya Yalçın’a babasından kalan 1.6 milyar dolarlık servete ne oldu?

Sosyete son dönemde müthiş bir iddia ile çalkalanıyordu. Lüks yaşamı ve harcamalarıyla bilinen Süreyya Yalçın, söylentilerin başrolündeki isimdi. Herkes sosyetik güzelin, babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirası ne olduğunu merak ediyordu. Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia ediliyordu.

'HANGİ ÇAĞDAYIZ'

Süreyya Yalçın, servetini yurt dışına taşıdığına dair iddialara tepki gösterdi: "Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım. 20 gündür eşimle beraber Antalya'da tatildeyiz. Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim!"