Artık saklanmak yok! Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı tescillendi

Futbol sahalarındaki hızı kadar magazin gündeminde de bir hayli hareketli olan Galatasaraylı Lucas Torreira'nın adı bir süredir güzel oyuncu Devrim Özkan'la anılıyordu. İlk olarak geçtiğimiz yaz Miami'de tatil yaparken yakalanan çift, Türkiye'ye dönünce sessiz kalmıştı.







Geçtiğimiz haftalarda "Torreira ile aşk var mı?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek ilk sinyalleri veren Özkan'a, yıldız futbolcu da jest yapmıştı. Özkan'ın setine çiçek yollayan futbolcu, "Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düşmüştü.