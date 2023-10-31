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Ünlü sanatçılar 29 Ekim'de konser verdi! Milyonlarca kişi sahnelere koştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlandı. Herkesin ellerinde ay-yıldızlı bayrak ile sokağa döküldüğü günde, ünlü sanatçılar konser verdi. Milyonlarca kişi sahnelere koştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Ünlü sanatçılar 29 Ekim’de konser verdi! Milyonlarca kişi sahnelere koştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlandı. Herkesin ellerinde ay-yıldızlı bayrak ile sokağa döküldüğü günde, ünlü sanatçılar konser verdi.

Yediden yetmişe herkesin katıldığı konserlerde, coşku hep ön plandaydı. Marşların söylendiği, bayrakların sallandığı etkinliklerde adeta görsel şölen yaşandı.

100. YIL COŞKUSU SAHNELERİ DOLDURDU!
Ajda Pekkan, Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında İzmir'de sahneye çıktı. On binlerce müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konserde, Süperstar Türk Bayrağı ile sahneye çıktı.

Sahnede şıklığı ile de göz kamaştıran Süperstar, modacı Züleyha Kuru imzalı siyah beyaz bir kostüm tercih etti. Müzikseverlerin 100. Yıl coşkusunu doyasıya yaşadığı konserde Pekkan, hareketli şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu. Katılımcıların bu heyecanına kayıtsız kalmayan Süperstar, sahnede dans da etti. On binlerce müzikseverin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği usta sanatçı, her şarkısında dakikalarca alkışlandı. Pekkan, sahnede sevenlerine etkileyici bir konuşma yaparak, "Bu gece, bu kutlamayı Mustafa Kemal'e borçluyuz" dedi.



YERLİ VE MİLLİYİM
Ziynet Sali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lüleburgaz'da sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı konserde Sali, "Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında... Cumhuriyetimizi yaşatmak en büyük görevimiz" sözleriyle misafirlerinin bayramını kutladı. Kıyafetiyle beğeni toplayan Sali, "Bayrama uygun olarak hazırlandım. Yerli ve milliyim" dedi.



ÇİFTE KUTLAMA
Gökçe Kırgız 33. yaş gününü konser verdiği Kozyatağı'nda kutladı. Kırgız, sahneye 10. Yıl Marşı ile çıktı. Sahnede, özel hazırlanan pastasını müzisyen eşi Yılmaz Taner ile üfleyen Kırgız, "Unutulmaz bir doğum günü yaşıyorum. Çifte kutlama oldu" dedi.



HAYATIMIN KONSERİ
Mustafa Sandal, Cumhuriyet'in 100. yılında Merzifon'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal, "Bu akşam çok özel… Hayatımın en önemli konserini veriyorum. Binlerce kez sahne aldım, ama Cumhuriyet'in yüzüncü yılında sahne almak bambaşka bir duygu" açıklamasını yaptı. Sandal, 50 bin kişiyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.



500 KİŞİLİK DEV KADRO!
Bir eğitim kurumunun, Maslak'ta gerçekleştirdiği Cumhuriyet resepsiyonu ile Atatürk'ü andı. Özden İnal'ın yazdığı, Cengiz Çevik'in yönettiği 'Ölüme Yenilmeyen Bir Hikaye'de, kurumun 500 kişilik dev kadrosuna, Atatürk'e sesiyle hayat veren Cem Kurtoğlu eşlik etti.



BAYRAKLAR ELLERDE
Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, Girne'de sahne aldı. Yaklaşık bin 300 davetlinin katıldığı gecede Uluğ, şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan söyledi. "Cumhuriyetimizin 100. yılında yavru vatanda sizlerle olmak büyük mutluluk. Ülke olarak daha nice bayramları coşkuyla kutlamayı diliyorum." sözleriyle sahnesine başlayan Uluğ, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.



GURUR DUYUYORUM
Merve Özbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karadeniz Ereğli'de sahne aldı. Özbey, "Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi bizlere hediye ettikleri için saygı ve sevgiyle anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle bayramı kutladı. 100 bin kişinin katıldığı konserde misafirler, Özbey'in şarkılarına eşlik etti.

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