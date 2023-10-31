Ünlü sanatçılar 29 Ekim’de konser verdi! Milyonlarca kişi sahnelere koştu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlandı. Herkesin ellerinde ay-yıldızlı bayrak ile sokağa döküldüğü günde, ünlü sanatçılar konser verdi.
Yediden yetmişe herkesin katıldığı konserlerde, coşku hep ön plandaydı. Marşların söylendiği, bayrakların sallandığı etkinliklerde adeta görsel şölen yaşandı.
100. YIL COŞKUSU SAHNELERİ DOLDURDU!
Ajda Pekkan, Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında İzmir'de sahneye çıktı. On binlerce müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konserde, Süperstar Türk Bayrağı ile sahneye çıktı.
Sahnede şıklığı ile de göz kamaştıran Süperstar, modacı Züleyha Kuru imzalı siyah beyaz bir kostüm tercih etti. Müzikseverlerin 100. Yıl coşkusunu doyasıya yaşadığı konserde Pekkan, hareketli şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu. Katılımcıların bu heyecanına kayıtsız kalmayan Süperstar, sahnede dans da etti. On binlerce müzikseverin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği usta sanatçı, her şarkısında dakikalarca alkışlandı. Pekkan, sahnede sevenlerine etkileyici bir konuşma yaparak, "Bu gece, bu kutlamayı Mustafa Kemal'e borçluyuz" dedi.
YERLİ VE MİLLİYİM
Ziynet Sali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lüleburgaz'da sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı konserde Sali, "Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında... Cumhuriyetimizi yaşatmak en büyük görevimiz" sözleriyle misafirlerinin bayramını kutladı. Kıyafetiyle beğeni toplayan Sali, "Bayrama uygun olarak hazırlandım. Yerli ve milliyim" dedi.