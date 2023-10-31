Ünlü sanatçılar 29 Ekim’de konser verdi! Milyonlarca kişi sahnelere koştu





ÇİFTE KUTLAMA

Gökçe Kırgız 33. yaş gününü konser verdiği Kozyatağı'nda kutladı. Kırgız, sahneye 10. Yıl Marşı ile çıktı. Sahnede, özel hazırlanan pastasını müzisyen eşi Yılmaz Taner ile üfleyen Kırgız, "Unutulmaz bir doğum günü yaşıyorum. Çifte kutlama oldu" dedi.





HAYATIMIN KONSERİ

Mustafa Sandal, Cumhuriyet'in 100. yılında Merzifon'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal, "Bu akşam çok özel… Hayatımın en önemli konserini veriyorum. Binlerce kez sahne aldım, ama Cumhuriyet'in yüzüncü yılında sahne almak bambaşka bir duygu" açıklamasını yaptı. Sandal, 50 bin kişiyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.





500 KİŞİLİK DEV KADRO!

Bir eğitim kurumunun, Maslak'ta gerçekleştirdiği Cumhuriyet resepsiyonu ile Atatürk'ü andı. Özden İnal'ın yazdığı, Cengiz Çevik'in yönettiği 'Ölüme Yenilmeyen Bir Hikaye'de, kurumun 500 kişilik dev kadrosuna, Atatürk'e sesiyle hayat veren Cem Kurtoğlu eşlik etti.





BAYRAKLAR ELLERDE

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, Girne'de sahne aldı. Yaklaşık bin 300 davetlinin katıldığı gecede Uluğ, şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan söyledi. "Cumhuriyetimizin 100. yılında yavru vatanda sizlerle olmak büyük mutluluk. Ülke olarak daha nice bayramları coşkuyla kutlamayı diliyorum." sözleriyle sahnesine başlayan Uluğ, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.





GURUR DUYUYORUM

Merve Özbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karadeniz Ereğli'de sahne aldı. Özbey, "Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizi bizlere hediye ettikleri için saygı ve sevgiyle anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle bayramı kutladı. 100 bin kişinin katıldığı konserde misafirler, Özbey'in şarkılarına eşlik etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN