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Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile dudak dudağa kameralara yakalandı

Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam öpüşürken yakalandı. İstiklal Caddesi’nde sarmaş dolaş görüntü veren ikili, çevredekilere de aldırış etmedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile dudak dudağa kameralara yakalandı

Geçtiğimiz gün Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı.

Sokak aralarında el ele tutuşan ikili, dakikalarca öpüşürken kameralara yakalandı. Sokak aralarında sarmaş dolaş görüntülenen ikili, daha sonra evlerine gitti.



Parlak ile aynı tiyatro oyununda rol alan ve meslektaşı Aziz İnan ile evli olan Elit Andaç Çam'ın ağustos ayında eşiyle evlerini ayırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü. Instagram hesabından eşiyle fotoğraflarını silmeyen Çam ve Parlak'tan henüz bir açıklama gelmedi.

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