Ünlü oyuncu Bülent Emrah Parlak, evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile dudak dudağa kameralara yakalandı

Geçtiğimiz gün Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam , daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı.





Parlak ile aynı tiyatro oyununda rol alan ve meslektaşı Aziz İnan ile evli olan Elit Andaç Çam'ın ağustos ayında eşiyle evlerini ayırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü. Instagram hesabından eşiyle fotoğraflarını silmeyen Çam ve Parlak'tan henüz bir açıklama gelmedi.