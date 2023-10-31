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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı! Sosyal medyadan destek yağdı...

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı. Lösemi olduğunu söyleyen Nara’ya Galatasaraylı binlerce taraftar, “Geçmiş olsun yenge” mesajı yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:02
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı! Sosyal medyadan destek yağdı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.

Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

DESTEK YAĞDI!
Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı. Wanda Nara paylaşımında, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası Nara'ya birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi. Galatasaraylı taraftarlar da "Yanındayız yenge" diyerek, desteklerini dile getirdi.

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