Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı! Sosyal medyadan destek yağdı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.
Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
DESTEK YAĞDI!
Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı. Wanda Nara paylaşımında, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama sonrası Nara'ya birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi. Galatasaraylı taraftarlar da "Yanındayız yenge" diyerek, desteklerini dile getirdi.