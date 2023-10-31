Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı! Sosyal medyadan destek yağdı...

Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi 'nin eşi Wanda Nara , sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.

Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nara, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.