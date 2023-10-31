Atakan Işıktutan’dan ayrılan ünlü şarkıcı İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Derici’nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı...

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Atakan Işıktutan'dan ayrılmış ve kariyerine yoğunlaşmıştı. Işıktutan'la olan birlikteliği yalnızca 8 ay süren ünlü şarkıcının yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.
İrem Derici, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Atakan Işıktutan'dan ayrılmış ve kariyerine yoğunlaşmıştı. Işıktutan'la olan birlikteliği yalnızca 8 ay süren ünlü şarkıcının yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.
Derici ve Fırat'ın aşk dolu yazışması sosyal medyayı salladı. Bahsi geçen paylaşıma Fırat'ın kalp emojisi bıraktığı, Derici'nin de "Yazlarına, kışlarına talibim" dediği görüldü.
BÜYÜK BULUŞMA
Aile ve iş hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, bu kez hayranı olduğu dünyaca ünlü futbol oyuncusu Cristiano Ronaldo ile bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan'a giden Özçivit, Ronaldo'yu da görmeden dönmedi. Ünlü ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
HAYRAN BIRAKTI
Simge Sağın da 29 Ekim'i coşkuyla sahnede kutlayanlardandı. Sahne performansı ve iddialı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Sağın, sahnede kırmızı lateks mini bir elbise tercih etti. Ünlü şarkıcı, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Sahneden karelerini sosyal medyadan yayınlayan ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazan Sağın'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
DOĞAYLA İÇ İÇE!
Sosyetik isim Derin Mermerci, Çanakkale'ye gitti. Doğayla iç içe tatil yapan Mermerci, keçileri beslerken bir video yayınladı. Keçilerin kavgasını ayıran Mermerci, videoya şunları yazdı: "İsmi Amber (ben koydum) biz onu, o da incir ve dut yapraklarını çok sevdi. En son bir teke kızımı (Amber'i) kovalamaya çalıştı o da benden azarı yedi. Bana bak! Biz kadını her yerde koruruz ona göre"
ÖDÜL GECESİ!
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları, önceki gün Bakırköy Yavuzlar Okullarında da görkemli bir törenle yapıldı. Kutlama sonrası "Yılın En İyileri" ödül töreni düzenlendi. Başarılı oyuncu Abidin Yerebakan, "En unutulmaz oyuncu" ödülünü yönetim kurulu başkanı İrfan Yavuz'un elinden aldı. Göksenin Köksal ise, "Yılın en iyi basketbolcusu" ödülünü layık görüldü. Selahattin Alpay'a da, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.
TÜRKÜLERE DEVAM
İlıa Özkan, çok sevilen 'Hacel Obası' türküsünü yepyeni bir sound ile yeniden yorumladı. Seslendiği türkülere yoğun ilgiden dolayı devam kararı alan Özkan, "Anonim olan 'Hacel Obası'nı yeniden seslendirerek, türkülerimi genç kuşaklara sevdirme sorumluluğuyla türküyü güncelleyerek müzikseverlerin beğenisine sundum" dedi.