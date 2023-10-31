Atakan Işıktutan’dan ayrılan ünlü şarkıcı İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Derici’nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı...





DOĞAYLA İÇ İÇE!

Sosyetik isim Derin Mermerci, Çanakkale'ye gitti. Doğayla iç içe tatil yapan Mermerci, keçileri beslerken bir video yayınladı. Keçilerin kavgasını ayıran Mermerci, videoya şunları yazdı: "İsmi Amber (ben koydum) biz onu, o da incir ve dut yapraklarını çok sevdi. En son bir teke kızımı (Amber'i) kovalamaya çalıştı o da benden azarı yedi. Bana bak! Biz kadını her yerde koruruz ona göre"