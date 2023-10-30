Yatırımlarını oğlu için yapmaya başladı. Hatta geçtiğimiz yıl Efe'ye İngiltere 'den 670 bin Sterlin'e yaklaşık (23 milyon TL) ev satın aldı. Tatlıtuğ, rotayı şimdi de Ege'ye kırdı. Yine İzmir Dikili'ye yöneldi. Yıllar önce buradan bir arazi satın alan Tatlıtuğ'un şimdi de 14 dönümlük bir arsa aldığı belirtildi.







Bu arsa için de yaklaşık 15 milyon TL ödediği iddia edildi. Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda da yine Marmaris'de yaklaşık 20 milyon TL'ye bir arsa almıştı. Öte yandan Tatlıtuğ'un Bodrum ve Göcek'te villaları, İstanbul'un elit semtlerinde çok sayıda dairesi ve arsaları olduğu biliniyor. Ünlü oyuncunun diğer bir tutkusu ise tekne... Şimdi de oğlu için lüks bir yat alacağı söyleniyor.