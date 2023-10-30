100’üncü yıl coşkusu! Ünlü isimlerin Cumhuriyet Bayramı heyecanı....

Cumhurıyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı, coşkuyla kutlandı. Tüm yurdumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimiz bayraklarla donatıldı. Bu coşku magazin dünyasını da sardı. Ünlüler, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı için duygularını paylaştı. Kimi sosyal medyadan kimi sahneden anlattı. İşte o mesajlar: