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100’üncü yıl coşkusu! Ünlü isimlerin Cumhuriyet Bayramı heyecanı....

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Magazin dünyasının ünlü isimleri de bu mutluluğa katıldı. Sahne ve sosyal medyada 100’üncü yıl heyecanını paylaştı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Ekim 2023 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:02
100’üncü yıl coşkusu! Ünlü isimlerin Cumhuriyet Bayramı heyecanı....

Cumhurıyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı, coşkuyla kutlandı. Tüm yurdumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerimiz bayraklarla donatıldı. Bu coşku magazin dünyasını da sardı. Ünlüler, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı için duygularını paylaştı. Kimi sosyal medyadan kimi sahneden anlattı. İşte o mesajlar:

KIRMIZI HADİSE
Popçu Hadise, Ankara'da konser verdi. Kırmızı sahne kıyafeti ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı. "Biz Cumhuriyet'i kutlamaya Ankara'dan başladık" diye konuştu...




Ata Demirer, 29 Ekim sabahına İzmir Urla'da uyandı. Vatandaşlarla birlikte 100'üncü yıl kutlamasına katıldı.

Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ve kızları ile bu fotoğrafı paylaştı. "Yaşasın Cumhuriyet" diye yazdı



ASLIHAN KOŞUDA
Oyuncu Aslıhan Karalar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 100'üncü Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı...

Kuntay Tarık Evren-Falya Zenginer çifti, 100'üncü yılı oğulları Milan ile karşıladı.



Seda Sayan, Kıbrıs'ta sahne aldı. "Cumhuriyet 100 yaşında" diye haykırdı.

Alişan'ın eşi Buse Varol oğlu Burak ve kızı Eliz ile fotoğraf paylaştı. 100'üncü yılı kutladı.

MEMLEKET CADDESİNDE
Manken Ece Gürsel, memleketi Kastamonu'daydı. Gürsel, eline Ay-Yıldızlı bayrağımızı alıp caddelerdeki kutlamalara eşlik etti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, küçük kızı Yeda ile bu pozu verdi.



BETÜL DEMİR'LE GURUR GECESİ!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Betül Demir, etkinlikler kapsamında İstanbul'da sahne aldı. "Cumhuriyetimizin 100. yaşını burada, hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyorum" dedi.

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