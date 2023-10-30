100’üncü yıl coşkusu! Ünlü isimlerin Cumhuriyet Bayramı heyecanı....

Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ve kızları ile bu fotoğrafı paylaştı. "Yaşasın Cumhuriyet" diye yazdı
ASLIHAN KOŞUDA
Oyuncu Aslıhan Karalar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 100'üncü Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı...
Kuntay Tarık Evren-Falya Zenginer çifti, 100'üncü yılı oğulları Milan ile karşıladı.
Seda Sayan, Kıbrıs'ta sahne aldı. "Cumhuriyet 100 yaşında" diye haykırdı.
Alişan'ın eşi Buse Varol oğlu Burak ve kızı Eliz ile fotoğraf paylaştı. 100'üncü yılı kutladı.
MEMLEKET CADDESİNDE
Manken Ece Gürsel, memleketi Kastamonu'daydı. Gürsel, eline Ay-Yıldızlı bayrağımızı alıp caddelerdeki kutlamalara eşlik etti.
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, küçük kızı Yeda ile bu pozu verdi.
BETÜL DEMİR'LE GURUR GECESİ!
Türk pop müziğinin başarılı ismi Betül Demir, etkinlikler kapsamında İstanbul'da sahne aldı. "Cumhuriyetimizin 100. yaşını burada, hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyorum" dedi.