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İhanet sessizliği! Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören'den boşanmayı planlıyor

Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören'den boşanacağı iddia edilmişti. İş insanının, oyuncuyu aldattığı öne sürülmüştü. Beşerler, önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ekim TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
İhanet sessizliği! Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören’den boşanmayı planlıyor

Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören'den boşanacağı iddia edilmişti. İş insanının, oyuncuyu aldattığı öne sürülmüştü. Beşerler, önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı. Konuyla ilgili sessizliğini korumayı tercih eden Beşerler, boşanma iddialarına, "Bu konuda konuşmayacağım" dedi. Güzel oyuncunun bu iddiaları yalanlamaması, ihanet iddialarını da ayyuka çıkardı.



AŞK CADDESİ!
2020 yılında eşi Burcu Gönder'den boşanan oyuncu Bülent Emrah Parlak, önceki gece sabaha karşı esmer bir güzelle Taksim'de sarmaş dolaş görüntülendi.

Asmalımescit'te bir mekanda eğlenen çift, mekan çıkışında kendilerini İstiklal Caddesi'nde buldu. Etraftakilere aldırmayan sevgililer, birbirlerini öpücüklere boğdu. Sabahın ilk ışıklarına kadar, caddenin her köşesinde öpüşen aşıklar, hava aydınlanırken evlerinin yolunu tuttu. Esmer güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu. (Doğan SAVAŞ)



POZİTİF İKİLİ!
Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün heykel sanatçısı olan sevgilisi Emre Yusufi ile Zincirlikuyu'daydı. Bir mekanda öğlen yemeği yiyip keyifli vakit geçiren çift, mekan çıkışı objektiflere yakalandı. "Erşan Kuneri 2" nin çekimlerine devam ettiklerini belirten Şahinkaya, muhabirlere "Kolay gelsin arkadaşlar" dedikten oradan ayrıldı.



TEK BAŞINA!
Ekranların genç ve yakışıklı oyuncusu Enes Koçak, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu, muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra AVM'den ayrıldı.



DURU GÜZELLİK!
Cemre Baysel, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Baysel, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda kahve içip soluklanan güzel oyuncu, "Yeni projemiz için çok heyecanlıyız. Güzel bir iş çıkardık ve olumlu geri dönüşleri bekliyoruz" dedi.



"ERKEĞİM KORUYOR BENİ"
Merve Boluğur, Bebek'te köpeği ile görüntülendi. Muhabirleri görünce Boluğur'u adeta koruyan köpeği, muhabirlere zor anlar yaşattı. Tektaş ile paylaşmış olduğu fotoğraf ile akıllarda soru işareti yaratan Boluğur, bu soru hakkında, "Gerçeği de takılır" yanıtını verdi. Köpeğinin gazetecilere havlamasından dolayı "Erkeğim koruyor beni'' dedi. (Doğan SAVAŞ)

ROMANTİK GECE
Fenerbahçe forması ile 100 maça çıkarak 'dalya' diyen futbolcu İrfan Can Kahveci, önceki akşam eşi Gözde Kahveci ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çift, araçlarına geçtiği sırada yanlarına çiçek satıcıları geldi. Yıldız futbolcu, eşine bir gül alarak çiçekçilere 400 lira verdi. Kahveci çifti, 6 milyon lira değerindeki yeni aldıkları lüks araçları ile evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)

BERKAY KAPANIŞINI YAPTI
Türk pop müziğin başarılı ismi Berkay, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde binlerce müzikseveri ağırladı. Sezonun son açıkhava konserini Kuruçeşme'de veren ünlü popçu, boğazın muhteşem atmosferinde özenle hazırladığı repertuvarı, orkestrası ve dansçılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece armağan etti.

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