İhanet sessizliği! Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören’den boşanmayı planlıyor





POZİTİF İKİLİ!

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün heykel sanatçısı olan sevgilisi Emre Yusufi ile Zincirlikuyu'daydı. Bir mekanda öğlen yemeği yiyip keyifli vakit geçiren çift, mekan çıkışı objektiflere yakalandı. "Erşan Kuneri 2" nin çekimlerine devam ettiklerini belirten Şahinkaya, muhabirlere "Kolay gelsin arkadaşlar" dedikten oradan ayrıldı.





TEK BAŞINA!

Ekranların genç ve yakışıklı oyuncusu Enes Koçak, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu, muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra AVM'den ayrıldı.





DURU GÜZELLİK!

Cemre Baysel, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Baysel, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda kahve içip soluklanan güzel oyuncu, "Yeni projemiz için çok heyecanlıyız. Güzel bir iş çıkardık ve olumlu geri dönüşleri bekliyoruz" dedi.





"ERKEĞİM KORUYOR BENİ"

Merve Boluğur, Bebek'te köpeği ile görüntülendi. Muhabirleri görünce Boluğur'u adeta koruyan köpeği, muhabirlere zor anlar yaşattı. Tektaş ile paylaşmış olduğu fotoğraf ile akıllarda soru işareti yaratan Boluğur, bu soru hakkında, "Gerçeği de takılır" yanıtını verdi. Köpeğinin gazetecilere havlamasından dolayı "Erkeğim koruyor beni'' dedi. (Doğan SAVAŞ)