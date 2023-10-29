İhanet sessizliği! Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören’den boşanmayı planlıyor

Zeynep Beşerler, 10 yıllık eşi Emir İçgören'den boşanacağı iddia edilmişti. İş insanının, oyuncuyu aldattığı öne sürülmüştü. Beşerler, önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı. Konuyla ilgili sessizliğini korumayı tercih eden Beşerler, boşanma iddialarına, "Bu konuda konuşmayacağım" dedi. Güzel oyuncunun bu iddiaları yalanlamaması, ihanet iddialarını da ayyuka çıkardı.
AŞK CADDESİ!
2020 yılında eşi Burcu Gönder'den boşanan oyuncu Bülent Emrah Parlak, önceki gece sabaha karşı esmer bir güzelle Taksim'de sarmaş dolaş görüntülendi.
Asmalımescit'te bir mekanda eğlenen çift, mekan çıkışında kendilerini İstiklal Caddesi'nde buldu. Etraftakilere aldırmayan sevgililer, birbirlerini öpücüklere boğdu. Sabahın ilk ışıklarına kadar, caddenin her köşesinde öpüşen aşıklar, hava aydınlanırken evlerinin yolunu tuttu. Esmer güzelin kim olduğu ise merak konusu oldu. (Doğan SAVAŞ)