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Cumhuriyet Bayramı özel bölüm! Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez şampiyonlar yarışacak: Zehra Güneş, Şahika Ercümen...

Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyicisinin karşısında olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
Cumhuriyet Bayramı özel bölüm! Kim Milyoner Olmak İster’de bu kez şampiyonlar yarışacak: Zehra Güneş, Şahika Ercümen...

Bu özel bölümde; 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu,Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturacaklar.

Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlayacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında.

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