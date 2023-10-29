"Benim güzel karım" Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'a eşi Başak Dizer'den sürpriz doğum günü!

Türkiye'nin en yakışıklı ünlüleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ , 40. yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer , Tatlıtuğ'a sürpriz bir doğum günü organize etti. Karaköy'de düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı. Akşam 20.00'de başlayan parti, sabah ışıklarına kadar devam etti.

"BENİM GÜZEL KARIM"

Eşinin sürpriziyle çok mutlu olduğunu dile getiren Tatlıtuğ, "Benim güzel karım, Kurt'un güzel annesi... O kadar mutluyum ki, şu an teker teker sevdiğim tüm dostlarımı görüyorum.

O kadar güzel dostlara sahibim ki, aşırı zenginim. Benim sırtım yere gelmez, iyi ki varsınız. Karıcığım sana ayrıca teşekkür ediyorum, seni çok seviyorum" dedi.