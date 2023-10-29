Angelina Jolie ile Haluk Bilginer sete çıktı! İşte “Maria” filminin setinden ilk kareler...

Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşıyor. Merakla beklenen filmin çekimleri 8 hafta sürecek.
Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşıyor. Merakla beklenen filmin çekimleri 8 hafta sürecek.
Çekimler Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da yapılacak. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Çekimleri devam eden filmden kareler de gelmeye başladı.
Film, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu.
Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü.
Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi. Jolie ve Bilginer'in başrolde yer aldığı filmin çekimleri yaklaşık 8 hafta sürecek.