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Soğuk rüzgarlar esti! Davalık olan Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz defile de denk geldi

Davalık olan Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz, geçtiğimiz gün bir defileye katıldı. Soğuk rüzgarların estiği davette, Şahinkaya ve Deniz yan yana gelmemek için büyük çaba sarf etti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
Soğuk rüzgarlar esti! Davalık olan Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz defile de denk geldi

Burak Deniz'in Adana'da bir otelde olay çıkarıp meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya ağza alınmayacak küfürler yağdırdığı iddia edilmiş ve Şahinkaya, Deniz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Güzel, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz'e dava açmıştı. Yakışıklı oyuncunun özür dilemesine rağmen, Şahinkaya bunu kabul etmemiş ve davasını geri çekmemişti.

BOL PİŞTİLİ DEFİLE!
Herkesin aylardır konuştuğu Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün her şeyden habersiz bir defileye katıldı. Pişti olan ikili arasında soğuk rüzgarlar esti.

Bir araya gelmemek için adeta köşe kapmaca oynayan Deniz ve Şahinkaya, gece boyu adeta diken üstünde gezdi. Bol rastlantının olduğu gecede Burak Deniz, eski sevgilisi Büşra Develi ile de pişti oldu. İkili birbirine hiç pas vermedi.

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