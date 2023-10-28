Soğuk rüzgarlar esti! Davalık olan Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz defile de denk geldi

Güzel, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz 'e dava açmıştı. Yakışıklı oyuncunun özür dilemesine rağmen, Şahinkaya bunu kabul etmemiş ve davasını geri çekmemişti.

BOL PİŞTİLİ DEFİLE!

Herkesin aylardır konuştuğu Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün her şeyden habersiz bir defileye katıldı. Pişti olan ikili arasında soğuk rüzgarlar esti.



Bir araya gelmemek için adeta köşe kapmaca oynayan Deniz ve Şahinkaya, gece boyu adeta diken üstünde gezdi. Bol rastlantının olduğu gecede Burak Deniz, eski sevgilisi Büşra Develi ile de pişti oldu. İkili birbirine hiç pas vermedi.

