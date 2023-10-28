İhaneti affetmedi! Zeynep Beşerler 10 yıllık eşinden ihanet yüzünden boşanıyor

Magazin basınında parmakla gösterilen çifte nazar değdi. Mutlu bir birliktelikleri olan Beşerler ve İçgören'in boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

EVLERİ AYIRDILAR!

Uzun süreli evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Beşerler'in, ihanetle sarsıldığı ileri sürüldü. İçgören'in eşini aldatmasının ardından çift, ayrı yaşamaya karar verdi. İçgören, Etiler'de bir ev kiraladı.



Beşerler'in, kendisini aldattığı öne sürülen eşine mahkeme sürecinde kolaylık sağlamak istemediği belirtildi. Kendisini aldatan eşiyle evlerini ayıran Beşerler, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı.