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Önce yarışmacı sonra jüri! Hadise Belçika'da programa başlıyor

Güzel şarkıcı Hadise, henüz 18 yaşındayken Belçika’da katıldığı yarışma programının yayınlandığı bir kanalda düzenlenecek bir müzik yarışmasına jüri oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:10
Önce yarışmacı sonra jüri! Hadise Belçika’da programa başlıyor

Hadise'nin genç yaşta katıldığı Belçika'da katıldığı 'Idool 2003' yarışma programının yayınlandığı bir kanalda yakında yayınlanacak bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturdu.



Bu hafta çekimleri başlayan program için Belçika'ya giden şarkıcı, enerjisini 20 sene sonra yarıştığı programın yayınlandığı kanala taşıyacak.


ORADA DOĞUP BÜYÜDÜ!
Ünlü şarkıcı genç yaşından itibaren çalışmaya başlamış, iş hayatına ise fırında tezgahtarlık yaparak atılmıştı. Hadise o günlerden bu günlere annesini daha iyi şartlarda yaşatabilmek için geldiğini gözyaşları içinde 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda otururken anlatmıştı.



Belçika'da doğan hadise kariyerine ilk adımlarını orada atarken daha sonra Türkiye'ye yerleşip ve ünlü bir şarkıcı olmuştu.

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